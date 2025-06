Italo admite erros, mas vê lado bom na perda da liderança: 'Dá mais gana'

Italo Ferreira começou a temporada 2025 do Circuito Mundial de Surfe em ritmo de campeão. Venceu etapa, subiu em pódios, assumiu a liderança do ranking e surfou com confiança e agressividade. Mas a boa fase acabou esfriando na perna australiana, que fez com que o brasileiro perdesse o posto de número 1 para Jordy Smith, novo líder do ranking.

Mas o que para muitos poderia ser um baque, para Italo é combustível, como ele relatou ao UOL, durante a inauguração da primeira cafeteria da sua marca — Stoke-Ed Coffee, em São Paulo.

Isso acaba motivando mais e me dando mais gana, mais vontade para que eu possa performar mais e buscar os melhores resultados.

Italo Ferreira

Errou na hora certa

Apesar de admitir falhas nas últimas apresentações, Italo enxerga o período como parte de um processo.

"Foi um início de temporada muito bom, melhor do que eu tinha planejado. E agora nos três últimos eventos, acabei errando em alguns momentos, que custaram alguns resultados, mas foi um momento em que eu podia errar. Agora eu tenho uma nova oportunidade nas próximas etapas, onde vou poder me dedicar mais e buscar os melhores resultados para me manter no topo", explicou.

Sobre a desgastante perna australiana — que em 2026 voltará a abrir o calendário do Mundial —, ele vê pontos a corrigir.

É uma entrega, muito desgastante. São três eventos num lugar muito longe, água quente, água fria, pranchas diferentes a todo momento. Foi um período de dificuldade, mas também de aprendizado. Agora eu sei exatamente o que ajustar.

Italo Ferreira

Foco em Trestles

Na visão de Italo, perder a liderança agora pode ter sido até estratégico. "De alguma forma, você acaba tirando um pouco do pé em alguns momentos. Acho que errei nisso. Mas não tem nada definido. A lycra amarela tem que permanecer comigo no final do ano, na última etapa. É isso que eu quero."

Para buscar esse objetivo, o campeão olímpico vem apostando em um dos seus recursos favoritos: a piscina de ondas. Em São Paulo, ele treina regularmente na mesma estrutura que leva o nome da onda da próxima etapa: Lowers.

A onda de Trestles parece muito com a da piscina. Dá para testar os equipamentos e puxar o máximo o tempo inteiro. Quando venho para São Paulo, paro na piscina, treino três, quatro horas, e isso é uma das melhores coisas para mim. Antes da Califórnia, venho para cá, treino e depois embarco.

Italo Ferreira

Com a segunda parte da temporada prestes a começar, Italo parece mais afiado do que nunca. A lycra amarela pode ter mudado de dono (por enquanto), mas a motivação para recuperá-la está mais viva do que nunca.