Entenda como o UFC 316 pode ajudar no processo de renovação de estrelas da liga

O processo de renovação de estrelas do plantel do Ultimate é uma engrenagem primordial para a continuidade bem-sucedida da organização. Com grandes nomes como Conor McGregor e Jon Jones com futuros incertos no esporte, a principal liga de MMA do mundo trabalha para achar novos astros com potencial para serem 'a cara' da empresa nos próximos anos. E, mesmo que indiretamente, o card do UFC 316, programado para este sábado (7), em Newark (EUA), pode ser fundamental para tal processo.

Isso porque o card numerado conta com dois candidatos com grande potencial para ocuparem um espaço hoje carente na companhia. E, curiosamente, tais atletas ocupam o posto de desafiantes ao cinturão dos pesos-galos (61 kg) masculino e feminino. Com apelo comercial consideravelmente superior ao dos atuais campeões, Sean O'Malley e Kayla Harrison podem ajudar o Ultimate a lucrar mais no curto prazo caso vençam Merab Dvalishvili e Julianna Peña, respectivamente.

Kayla: a heroína americana

Harrison chegou ao Ultimate em meados de 2024 já com status de estrela. E não é para menos, já que a lutadora, bicampeã olímpica de judô, é uma espécie de heroína nos EUA - principal mercado ativo do UFC. Sinônimo de excelência esportiva, a americana também já conquistou um cinturão no MMA, quando competia na PFL. Agora, prestes a disputar seu primeiro 'title shot' na liga presidida por Dana White, Kayla pode, enfim, ter sua consagração.

E, além de ser mais conhecida e gerar mais curiosidade nos fãs do que a atual campeã Julianna Peña, Harrison ainda tem uma importante carta na manga. Ex-companheira de treinos de Amanda Nunes na 'ATT', a americana surge como uma das principais, se não a principal, motivação por trás do fim da aposentadoria da 'Leoa'.

Não à toa, a brasileira aposta suas fichas em um triunfo de Kayla no UFC 316, já de olho em uma eventual superluta que faria história dentro do MMA feminino. Considerada a 'GOAT' da modalidade, Amanda Nunes enxerga em Harrison o desafio inédito e excitante ao ponto de retomar sua carreira e decidir se testar dentro do octógono novamente.

O'Malley e o impacto na 'geração Z'

O principal atrativo de Sean O'Malley é a sua influência entre os jovens. Um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, 'Suga' é dono de uma personalidade arrojada e um estilo de vida extravagante, que atrai bastante a atenção de um público específico: a chamada 'Geração Z' - nascidos entre 1997 e 2010. Essa faixa etária, inclusive, forma boa parte da base de fãs mais ativa dentro do UFC.

Sempre compartilhando seus carros de luxo e pintando o cabelo das mais diversas cores, O'Malley virou uma grande força comercial - são 4,5 milhões de seguidores somente no Instagram. E, além de ser uma figura que cativa a atenção do grande público no seu dia a dia, Sean tem um estilo de luta que empolga os torcedores, baseado em sua trocação afiada e poder destrutivo elevado - combinação que normalmente gera grandes nocautes.

Ex-campeão, o americano não chegou a defender uma vez sequer o cinturão, pois foi desbancado justamente por Merab - atual detentor do título e seu rival neste sábado. Consideravelmente menos popular que 'Suga', o georgiano, ainda por cima, baseia suas performances no 'cardio infinito' e wrestling em cadeia - estratégia que não costuma agradar o público médio. Sendo assim, um triunfo de O'Malley na revanche entre os dois seria o melhor desfecho possível para a empresa, se analisados os fatores de retorno financeiro e atração de público.

