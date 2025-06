Entenda como o Corinthians pretende agir no mercado de transferências

A diretoria do Corinthians está ciente da necessidade de reforçar o time para o segundo semestre, mas também pretende negociar jogadores na janela de transferências. O clube prevê algumas saídas e deve se desfazer de atletas que estão sem espaço no elenco.

No momento, a gestão interina de Osmar Stabile vê os recursos financeiros do Timão cada vez mais escassos e, por isso, não pretende investir alto nesta ou na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. A ideia é trazer reforços pontuais, indo atrás de atletas que estiverem livres no mercado ou que venham por empréstimo.

Dentre as posições tratadas como prioridade, as principais são a zaga e o ataque. Desde o início do ano, o Corinthians enxerga a necessidade de encorpar o sistema defensivo. Depois da chegada de Dorival Júnior, o clube entende que o setor está melhor protegido e identificou uma outra carência: as pontas.

Do atual elenco, apenas Talles Magno, que está na reta final do empréstimo, exerce a função. Romero e Memphis Depay já foram improvisados pelos lados do campo.

No entanto, para trazer atletas, o Timão precisa aliviar a folha salarial. Alguns jovens ou jogadores que são pouco utilizados, como Léo Mana, Ryan ou Hugo, podem deixar o clube caso atraiam interessados.

Além disso, diante de uma dívida total superior a 2,5 bilhões, o Corinthians não descarta uma grande venda se receber uma proposta vista como "irrecusável" por algumas de suas estrelas. Os mais valorizados do time, atualmente, são Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Breno Bidon, monitorado de perto por clubes da Europa, também pode receber propostas no meio deste ano.

Vale lembrar que a diretoria presidida por Augusto Melo, afastado da presidência, colocou como meta orçamentária a arrecadação de R$ 181 milhões em vendas na atual temporada. Até aqui, o Timão só negociou o garoto Denner para o Chelsea e Guilherme Biro ao Sharja FC, dos Emirados Árabes. As operações renderam R$ 75,2 milhões em valores fixos.

O mercado do Corinthians deve esquentar nas próximas semanas. O clube, por exemplo, já acertou o empréstimo do volante Alex Santana, pouco aproveitado por Dorival, ao Grêmio. O acordo é válido até o final do ano.

Além disso, o time tem conversas encaminhadas para contratar o lateral direito Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo.