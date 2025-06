Em jogo de duas expulsões, Portuguesa vence o Nova Iguaçu com gol contra pela Série D

Com uma expulsão para cada lado, a Portuguesa bateu o Nova Iguaçu por 1 a 0 neste sábado, pela oitava rodada do grupo F da Série D do Brasileirão, no Canindé. Sidney anotou um gol contra, que garantiu o triunfo da equipe paulista.

A vitória fez a Lusa chegar aos 17 pontos, ocupando a liderança da chave, com cinco tentos de vantagem para o segundo colocado, o Rio Branco. Já o Nova Iguaçu caiu para a sétima posição na tabela, com nove pontos.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado, pela nona rodada da Série D. A Portuguesa visita o Pouso Alegre às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão, enquanto o Nova Iguaçu recebe o Rio Branco às 15h, no Estádio Jânio Moraes.

O jogo

Aos 18 minutos do segundo tempo, Eduardo Biazus e Xandinho se desentenderam e, após partirem para as vias de fato, foram expulsos.

No segundo tempo, aos 39 minutos, Iago arrancou para o ataque e cruzou rasteiro para o meio da área. Em uma falha de comunicação entre o goleiro e o zagueiro do Nova Iguaçu, Sidney desviou contra o próprio gol e marcou contra para dar a vitória à Portuguesa.