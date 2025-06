Duelos diretos movimentam a 11ª rodada da Série B do Brasileiro

Sem parada para a Data Fifa, a Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Neste sábado, mais dois jogos dão sequência à 11ª rodada da competição nacional, com duelos diretos por G4 - zona de acesso - e na parte de baixo da tabela.

O primeiro jogo começa às 16h, quando América-MG e Ferroviária se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Com 13 pontos, o time da casa ocupa a 12ª colocação, apenas uma acima do time paulista, com 12, apenas três a mais em relação ao Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento.

Mais tarde, às 20h30, é a vez de Avaí e CRB duelarem na Ressacada. Os visitantes possuem 18 pontos, aparecem em quinto, e tentam retornar ao G4, mesmo objetivo do time catarinense, com 16, na nona colocação.

A rodada segue no domingo, quando a partir das 16h, Goiás e Volta Redonda se enfrentam no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Athletico-PR e Atlético-GO medem forças às 18h, na Ligga Arena, em Curitiba, e Remo e Operário batalham no Mangueirão, em Belém, a partir das 19h.

Na segunda-feira, a rodada acaba quando às 19h, Criciúma e Vila Nova jogam no Estádio Heriberto Hulse, e às 19h30, Amazonas e Athletic-MG batalham no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Confira os jogos da 11ª rodada:

SÁBADO

16h

América-MG x Ferroviária

20h30

Avaí x CRB

DOMINGO

16h

Goiás x Volta Redonda

18h

Athletico x Atlético-GO

19h

Remo x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Vila Nova

19h30

Amazonas x Athletic-MG