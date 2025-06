De volta, Raphinha tem papo individual com Ancelotti; quem sai do time?

O técnico Carlo Ancelotti teve uma conversa individual com Raphinha no treino de hoje, no CT Joaquim Grava. O meia-atacante do Barcelona deve ser titular da seleção brasileira contra o Paraguai.

O que aconteceu

Ancelotti teve alguns minutos de papo particular com Raphinha logo no começo do treino de hoje, no CT do Corinthians. O treinador italiano também conversou com Gerson.

Raphinha voltará ao time titular. Ele esteve suspenso no empate em 0 a 0 com o Equador.

A dúvida é quem sairá da equipe para Raphinha entrar. A comissão técnica permitiu apenas 15 minutos para a imprensa e não deu pistas.

Polivalente, Raphinha pode jogar como meia, ponta ou até falso 9. Estêvão, Richarlison ou um dos volantes poderiam sair.

Se Estêvão deixar o time, Raphinha poderia entrar pela direita, com a estrutura mantida. Vini continuaria na esquerda e Richarlison ou Matheus Cunha como centroavante.

Sem Richarlison, o Brasil deixaria de ter uma referência no ataque e atuaria com Estêvão, Vini e Raphinha livres. Estimulando a troca de posição.

Uma última alternativa seria sacar Bruno Guimarães ou Gerson para uma formação mais ofensiva. Casemiro teria apenas um meio-campista ao seu lado, com Estêvão, Vini, Raphinha e Richarlison (Matheus Cunha) à frente.

Com essas dúvidas, o Brasil ainda treinará no domingo e segunda-feira no CT Joaquim Grava antes de receber o Paraguai. A partida ocorrerá na terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena.

Uma possível escalação é: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha (Estêvão), Vini Jr. e Richarlison (Matheus Cunha). O Brasil é quarto colocado nas Eliminatórias.