De volta à seleção, Andrey exalta a oportunidade: "Quero estar sempre aqui"

Destaque do Strasbourg na última temporada, Andrey Santos exaltou a oportunidade de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Na última quinta-feira, o jogador participou dos últimos dez minutos do jogo contra o Equador, no empate por 0 a 0 que marcou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe.

"Muito feliz por estar de volta à Seleção Brasileira Principal e por representar o meu país. Hoje, poder ter essa oportunidade um pouco mais maduro e consolidado na Europa me dá um sentimento de gratidão e de dever cumprido. Quero estar sempre aqui", iniciou Andrey.

Revelado pelo Vasco e peça fundamental na equipe que deixou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, o jogador foi vendido ao Chelsea e migrou para a Inglaterra com apenas 18 anos. Lá, foi emprestado para o Nottingham Forest e não recebeu oportunidades. Então, foi transferido ao Strasbourg, da França, onde reconquistou o bom futebol e se reergueu na Europa.

"Foi um momento difícil. Cheguei ao Chelsea muito novo, com 18 anos. Logo depois da pré-temporada, optei pelo empréstimo ao Nottingham Forest. Acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Hoje olho para trás e vi que me amadureceu muito", explicou o jogador.

Números no Strasbourg

Pelo clube francês, mesmo com pouca idade e emprestado pelo Chelsea, Andrey foi o segundo capitão da equipe em algumas oportunidades. Somando o Campeonato Francês e Copa da França, atuou em 34 jogos, marcou 11 gols e concedeu cinco assistências.

Brasil x Paraguai

Sobre o próximo duelo do Brasil, o jogador ressaltou a importância da partida e afirmou que o elenco vai com força total para se aproximar da vaga para a Copa do Mundo de 2026.

"É um jogo muito importante, como todos os jogos são. Quando se trata de Brasil, sempre tem que pensar em ganhar. Contra o Paraguai, não vai ser diferente, ainda mais jogando em casa, a gente vai com força total", reforçou.

Brasil e Paraguai se enfrentam na próxima terça-feira, na Neo Química Arena, às 21:45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.