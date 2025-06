De boné para trás, Ancelotti joga 'altinha' antes de treino e esbanja "simplicidade" na Seleção

Carlo Ancelotti parece estar cada vez mais entregue à cultura brasileira. Neste sábado, pouco antes de comandar mais um treino da Seleção no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, o treinador foi flagrado em um momento no mínimo divertido ao lado de outros membros da comissão técnica.

Com o boné amarelo da Seleção para trás, o italiano estava jogando uma 'altinha' com outros integrantes do estafe. A atividade é costumeiramente praticada nas praias brasileiras e consiste em manter a bola no ar sem usar as mãos.

De longe, a reportagem da Gazeta Esportiva flagrou Ancelotti jogando uma 'altinha' antes do treino da Seleção Brasileira

A cena vai de encontro à uma declaração do goleiro Alisson, também neste sábado, antes do treinamento. O veterano jogador disse que Ancelotti tem chamado a atenção de todos pela "simplicidade".

Esbanjando simpatia, o treinador italiano se destaca pela capacidade de se comunicar com os atletas de uma maneira simples, facilitando assim o entendimento de suas ideias. Ele sempre nutriu boas relações com jogadores brasileiros ao longo de sua carreira, vide a parceria de sucesso recente com Vinícius Júnior no Real Madrid.

Alisson também revelou que Ancelotti ainda não passou pelo tradicional 'trote'. Trata-se de um costume da Seleção, onde qualquer novato precisa fazer uma apresentação de canto ou música perante o grupo. Ancelotti, em entrevista recente, prometeu que iria cantar para os jogadores.

"Ainda não passou pelo trote, mas vai passar. Todos passam por isso. Tem sido muito bom, é um privilégio para nós trabalhar com ele. Antes de trabalhar com ele, só ouvi coisas boas. É algo que impressiona a todos. No meu clube, muitos ficaram impressionados com a vinda dele para a Seleção. Gera uma expectativa em todos", afirmou o goleiro.

"Chama a atenção a simplicidade dele, seja no dia a dia, nos treinamentos. É muito claro, objetivo com suas ideias. Isso facilita para os jogadores. Tem um estafe muito bom, que está aplicando treinos com muita energia. Vale a pena frisar isso", acrescentou.

Diferente da última sexta-feira, o treino da Seleção Brasileira neste sábado foi aberta à imprensa. Os jornalistas, como de costume, acompanharam os primeiros 15 minutos dos trabalhos orientados por Ancelotti.

Os jogadores, inicialmente, realizaram um exercício físico no gramado. Logo na sequência, sob olhares do treinador italiano, houve uma atividade com foco na troca de passes.

Antes do treinamento, Ancelotti teve uma conversa individual com dois atletas. Ele chamou Raphinha para um papo ao pé do ouvido e também falou com Gerson.

A Seleção Brasileira retoma a preparação neste domingo pela manhã, novamente no CT do Corinthians. A atividade ocorrerá após uma entrevista coletiva e está prevista para as 11h (de Brasília).

Já na segunda-feira, o Brasil faz um último trabalho na Neo Química Arena, palco do duelo com o Paraguai. O jogo, primeiro de Carlo Ancelotti em território nacional, está agendado para terça-feira, às 21h45.

O italiano estreou sob comando da Canarinho com um empate sem gols diante do Equador, fora de casa. O time, no momento, é o quarto colocado da tabela de classificação, com 22 pontos.