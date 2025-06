Cristiano Ronaldo descarta jogar Super Mundial: 'Não se pode estar em todas'

Com a renovação emperrada com seu atual clube, o Al Nassr, Cristiano Ronaldo foi procurado por várias equipes que disputarão o Super Mundial, mas não se animou com as propostas. O atacante de 40 anos bateu o martelo sobre a questão: "Não se pode estar em todas".

Apesar de se mostrar incomodado por ser questionado sobre a competição de clubes na véspera da final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, o craque português confirmou que recebeu muitos convites, mas que precisa "pensar a curto, médio e longo prazo".

"É irrelevante. Neste momento não faz sentido falar de outras coisas que não seja a seleção, mas houve bastante contato, algumas coisas que têm sentido, outras sem sentido. É uma decisão que está praticamente decidida da minha parte, que é não ir ao Super Mundial, mas tive muitos convites. Não se pode ir a todas, há de se pensar curto, médio e longo prazo", explicou CR7.

Principal destaque da seleção portuguesa, o capitão admitiu que não tem muito tempo de futebol pela frente, mas que evita pensar em aposentadoria, optando por aproveitar o momento.

"Não vou pensar muito no futuro. Não tenho muitos anos para jogar. Minha carreira fala por si, então estou curtindo o momento. Não consigo definir uma data. Talvez amanhã eu acorde, não sinta mais vontade de jogar e pense: 'chega'. Agora estou curtindo, deixa fluir", comentou.

Jogar com Messi e final por Portugal

Cristiano Ronaldo falou sobre a antiga rivalidade com Messi e sobre a possibilidade de jogarem juntos, algo que considera improvável.

"Tenho muito carinho pela Argentina, minha mulher é de lá, e tive convites para jogar o Mundial de Clubes por um time argentino. Já tenho 40 anos, mas nunca se sabe. Mas é muito difícil [jogar junto de Messi]".

"Nunca fui para a Argentina, quero ir, tenho muito carinho pelos argentinos. E eu tenho carinho por Messi, fomos rivais por muitos anos, mas ficamos nesse cenário por 15 anos. Lembro de que ele não falava nada de inglês, não sei se agora fala, e eu traduzia para ele quando nos explicavam o que tínhamos que fazer em premiações e festas de gala. Tenho carinho por ele, sempre me tratou bem e me respeitou como eu o respeito."

Sobre a decisão de amanhã entre Portugal e Espanha, o atacante elogiou Lamine Yamal, mas rejeitou um duelo particular com o jovem espanhol.

"É sempre assim em toda final, é Cristiano contra alguém. Vocês deveriam comparar o Lamine com o Vitinha, que tem diferença de idade menor, mas é sempre Cristiano contra alguém. Não é assim, jogamos um time contra o outro e queremos fazer um bom jogo e vencer", disse Cristiano Ronaldo, fazendo um pedido aos jornalistas em relação ao jovem do Barcelona.

"O garoto está indo muito, muito bem, o clube e a seleção o estão ajudando muito. Ele está em um ambiente de apoio. Mas peço que vocês (jornalistas) deixem o garoto crescer para o bem do futebol. Deixem-no crescer com calma e aliviem a pressão sobre ele. Vocês podem ajudá-lo deixando-o em paz, porque talento não lhe falta."