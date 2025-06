Cristiano Ronaldo diz que não planeja jogar Copa do Mundo de Clubes

(Reuters) - O atacante português Cristiano Ronaldo disse nesta sábado que não planeja disputar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, apesar de estar sendo cortejado por clubes que participarão do torneio a partir deste mês.

As especulações sobre o futuro do jogador de 40 anos se intensificaram no mês passado, quando o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que discussões estavam em andamento sobre a participação de Ronaldo na Copa do Mundo de Clubes, apesar de o Al-Nassr não ter se classificado.

O diretor esportivo do Al-Nassr, Fernando Hierro, disse no mês passado que o clube estava negociando com Ronaldo uma extensão de contrato, mas enfrentava a concorrência de uma série de clubes ansiosos para contratar o jogador.

O próprio Ronaldo aumentou a incerteza após o jogo de encerramento da temporada do Al-Nassr, publicando nas redes sociais: "Este capítulo chegou ao fim. A história? Ainda está sendo escrita".

Questionado sobre a possibilidade de assinar com outro clube nos próximos dias para poder disputar a Copa do Mundo de Clubes neste mês, Ronaldo disse a repórteres: "É irrelevante, no momento não faz sentido falar sobre outras coisas além da seleção."

"Houve muitos contatos (de clubes), vejo coisas que fazem sentido, outras que não fazem. Você não pode ir a todos eles (clubes), você tem que pensar a curto, médio e longo prazo."

"É uma coisa que está praticamente decidida da minha parte, que é não ir para a Copa do Mundo de Clubes, mas já recebi muitos convites."

Na quarta-feira, Ronaldo marcou o gol da vitória de Portugal no triunfo sobre a Alemanha por 2 x 1, classificando a equipe para a final da Liga das Nações, onde enfrentará a Espanha no domingo.

"O que eu mais quero é que Portugal esteja em um bom nível, confiante de que as coisas podem dar certo, que podemos fazer um grande jogo e vencer uma equipe muito boa, possivelmente a melhor do mundo."

(Por Aadi Nair em Bengaluru)