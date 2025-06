CR7 x Yamal: veja números do português aos 17 anos e compare

Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal se enfrentarão pela primeira vez na final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, amanhã (8), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Como era a carreira do português com a idade da joia do Barcelona?

O que aconteceu

Aos 17 anos, Cristiano Ronaldo ainda começava a despontar no futebol. Yamal nem era nascido ainda, quando Ronaldo surgiu no Sporting.

Em sua primeira temporada como profissional, Cristiano Ronaldo disputou 31 partidas e marcou cinco gols.

CR7 também ainda não havia estreado pela seleção de Portugal, onde viria a se tornar o maior artilheiro da história e conquistar dois títulos: a Euro 2016 e a Liga das Nações 2018-19.

Já com status de protagonista, os números de Yamal impressionam: com 17 anos, já soma 106 jogos, 25 gols e 34 assistências com a camisa do Barcelona.

Pelo clube, já conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Pela seleção da Espanha, Yamal também se destaca: já soma 20 jogos e seis gols marcados, tendo conquistado a Euro 2024.

Na final da Liga das Nações, CR7 busca seu terceiro título pela seleção de Portugal, aos 40 anos. Yamal, o segundo, aos 17.

O que disseram um sobre o outro

Perguntado sobre Yamal, Cristiano Ronaldo rechaçou um duelo particular com o garoto:

"É sempre assim em toda final, é Cristiano contra alguém. Vocês deveriam comparar o Lamine com o Vitinha, que tem diferença de idade menor, mas é sempre Cristiano contra alguém. Não é assim, jogamos um time contra o outro e queremos fazer um bom jogo e vencer"

Cristiano Ronaldo, sobre duelo com Yamal.

O português ainda elogiou o garoto e pediu que tenham calma com a evolução do espanhol:

"O garoto está indo muito, muito bem, o clube e a seleção o estão ajudando muito. Ele está em um ambiente de apoio. Mas peço que vocês (jornalistas) deixem o garoto crescer para o bem do futebol. Deixem-no crescer com calma e aliviem a pressão sobre ele. Vocês podem ajudá-lo deixando-o em paz, porque talento não lhe falta."

Cristiano Ronaldo completa sobre Yamal.

Yamal foi mais direto ao falar sobre Cristiano Ronaldo, e se mostrou focado na final: