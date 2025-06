Corinthians bate Rio Claro e assume vice-liderança do grupo no Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, o Corinthians venceu o Rio Claro, por 2 a 0, no Estádio Augusto Schmidt Filho, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. Luiz Fernando foi decisivo e marcou os dois gols do Timãozinho no confronto.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 13. A equipe alvinegra colou no líder Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação. Já o Rio Claro segue na lanterna da chave, sem somar nenhum ponto.

Agora, os times voltam a campo por competições distintas. O Corinthians visita o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

O Rio Claro, por sua vez, só retorna aos gramados no próximo dia 21 de junho (sábado). A equipe encara o Palmeiras, às 15h, na Academia de Futebol II, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Os gols do jogo

O Corinthians abriu o marcador aos 25 minutos da primeira etapa. Luiz Fernando cobrou pênalti no canto direito baixo e fez o primeiro gol do Timãozinho.

Quatro minutos depois, o Corinthians aumentou a vantagem no placar. Após cruzamento para dentro da área, a bola passou por todo mundo e ficou com Gabriel Caipira, que bateu de primeira. O goleiro do Rio Claro fez a defesa, mas no rebote, Luiz Fernando completou para as redes.