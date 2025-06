Copa do Mundo de Clubes: veja o raio-x do Grupo E da competição

A inédita Copa do Mundo de Clubes está prestes a começar. Com realização nos Estados Unidos, a partida de abertura do torneio organizado pela Fifa será no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando Inter Miami-EUA e Al Ahly-EGI se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami.

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo de Clubes, a Gazeta Esportiva traz um raio-x de cada chave da competição. Desta vez, veja tudo sobre o Grupo E, que possui River Plate-ARG, Inter de Milão-ITÁ, Monterrey-MÉX e Urawa Red Diamonds-JAP.

River Plate

Cabeça de chave do Grupo E, o River Plate chega à Copa do Mundo de Clubes apostando na tradição da equipe. Classificado com base no ranking da Conmebol, o clube argentino não vive boa fase, mas é, na teoria, a segunda força da chave.

Nesta temporada, o River Plate caiu nas quartas de final do Campeonato Argentino, mas fez boa campanha na fase de grupos da Libertadores, classificando-se em primeiro. Nas oitavas de final do torneio continental, o clube enfrenta o Libertad-PAR.

O destaque da equipe de Marcelo Gallardo é o meia Franco Mastantuono, de 17 anos. A joia do River Plate é disputada por PSG e Real Madrid, mas antes de ir ao futebol europeu, deve assumir o protagonismo do clube argentino no Mundial.

Apesar de ser tetracampeão da Libertadores, o River Plate só conquistou o mundo apenas uma vez, em 1986. A equipe argentina estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 17 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília), diante do Urawa Red Diamonds, no Lumen Field, em Washington.

Inter de Milão

Apesar de ter se classificado no pote dois, a Inter de Milão é a ampla favorita do grupo. Classificada com base no ranking da Uefa, a equipe italiana chega à Copa do Mundo de Clubes com um término de temporada abaixo das expectativas.

A Inter de Milão foi vice-campeã da Liga dos Campeões, após sofrer a maior goleada da história de uma decisão da Champions, ficou em segundo lugar no Italiano e caiu nas semis da Copa da Itália.

Além disso, a equipe perdeu o técnico Simone Inzaghi, que assinou com o Al Hilal-ARA. Com isso, a equipe italiana busca um novo treinador para a competição e aposta nas peças que vêm se destacando nos últimos anos.

Com elenco denso, a Inter de Milão tem um forte meio-campo, formado por Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. A equipe ainda conta com o melhor ataque da última edição do Campeonato Italiano, com os atacantes Thuram e Lautaro Martínez.

Três vezes campeã mundial (1964, 1965 e 2010), a Inter de Milão vai em busca do tetracampeonato. A equipe estreia no dia 17 de junho, terça-feira, às 22h, diante do Monterrey, no Rose Bowl, na Califórnia.

Monterrey

Campeão da Concachampions de 2021, o Monterrey busca surpreender na Copa do Mundo de Clubes. A equipe mexicana também viveu oscilações durante a temporada, mas tenta se redimir no Mundial. É esperado que o clube dispute com o River Plate a segunda vaga do grupo.

Nesta temporada, o Monterrey foi eliminado nas oitavas da Concachampions e caiu nas quartas do Campeonato Mexicano. Por conta disso, a equipe se reforçou para a Copa do Mundo de Clubes e conta com nomes que tiveram destaque no futebol europeu, como Sérgio Ramos, Jesús Corona e Sérgio Canales.

Pentacampeão continental, o Monterrey nunca conquistou o Mundial. A melhor campanha da equipe foi em 2012, quando ficou em terceiro lugar. O clube estreia no dia 17 de junho, terça-feira, às 22h, diante da Inter de Milão, no Rose Bowl, na Califórnia.

Urawa Red Diamonds

Campeão da Liga dos Campeões Asiática de 2022, o Urawa Red Diamonds é o azarão do Grupo E. Apesar de viver boa fase no atual Campeonato Japonês, na terceira posição, a equipe brigou contra o rebaixamento na temporada passada, encerrando o torneio em 13º lugar.

Ao contrário dos adversários, o Urawa Red Diamonds não conta com nomes notáveis no elenco. No entanto, a equipe japonesa tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro. O zagueiro Danilo Boza, ex-Mirassol e Juventude, e o meia Matheus Sávio, ex-Flamengo, são titulares do clube.

Tricampeão continental, o Urawa Red Diamonds nunca conquistou a Copa do Mundo de Clubes. A melhor campanha da equipe foi em 2007, quando ficou em terceiro lugar. O clube estreia no dia 17 de junho, terça-feira, às 16h, diante do River Plate, no Lumen Field, em Washington.