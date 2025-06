Com foco em trabalhos táticos, Corinthians fecha primeira semana de treinos em meio à data Fifa

O Corinthians concluiu sua primeira semana de treinos em meio à data Fifa. Neste sábado, o elenco alvinegro realizou o quarto trabalho da semana com foco nas atividades táticas. O treinamento foi acompanhado por Osmar Stabile, presidente em exercício, e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão.

Na academia do CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física. Em seguida, rumaram ao Campo 3 para o aquecimento. Depois, o técnico Dorival Júnior promoveu um treino tático, orientando o posicionamento e as movimentações da equipe.

Em processo de transição física, o zagueiro Gustavo Henrique participou das atividades no gramado mais uma vez.

Sete atletas das categorias de base alvinegra também completaram o treino deste sábado: os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006), Dieguinho (2007) e Yago (2006); e o atacante Kauê Furquim (2009).

Para este período de treinos na data Fifa, o Corinthians tem a ausência de sete atletas que estão a serviço de suas respectivas seleções. São eles: Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

Já Raniele (lesão muscular na coxa esquerda) e Yuri Alberto (fratura em uma das vértebras da coluna) seguem seus respectivos tratamentos junto ao departamento médico.

O Corinthians, agora, terá o domingo de folga e se reapresenta na segunda-feira para intensificar os preparativos para o duelo contra o Grêmio. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra vem de um empate sem gols com o Vitória e ocupa a 11ª posição da tabela de classificação, com 15 pontos conquistados após 11 rodadas. O Timão mira a vitória para ter mais tranquilidade na pausa para a Copa do Mundo de Clubes.