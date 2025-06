Coco Gauff bate Sabalenka na final e conquista seu primeiro título de Roland Garros

Coco Gauff é a grande campeã da chave simples feminina de Roland Garros em 2025! Pela primeira vez na carreira, a americana conquistou o Grand Slam parisiense, ao derrotar Aryna Sabalenka, de Belarus, por 2 sets a 1 na manhã deste sábado, no saibro da quadra Phillippe-Chatrier. O jogo durou duas horas e 18 minutos e Coco Gauff venceu de virada, com parciais de 6/7, 6/2 e 6/4.

A grande decisão, que reunia duas tenistas em busca de um título inédito, foi marcada por muito nervosismo e tensão de ambos os lados, que erraram bastante no jogo. Entretanto, Gauff manteve a tranquilidade na reta final e venceu a partida.

É o segundo título de Grand Slam da carreira de Coco Gauff. Antes, a americana havia conquistado o US Open de 2023.

Agora as atletas se preparam para a temporada na grama. A partir de 30 de junho começará o torneio de Wimbledon, na Inglaterra. Após as realizações do Australian Open e de Roland Garros, a competição inglesa é o terceiro Grand Slam do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roland-Garros (@rolandgarros)

O jogo

Primeiro set (Uma hora e 17 minutos)

O primeiro set foi marcado por muitos erros e quebras de serviço. Após perder o primeiro game, Sabalenka venceu os dois confrontos seguintes - com direito a uma quebra - e abriu 2 a 1. Em seguida, a atleta de Belarus conseguiu mais um break e abriu 4 a 1 com autoridade para cima de Coco Gauff.

Porém, a americana conseguiu reagir e também conseguiu uma quebra, diminuindo para 4 a 2. Gauff entrou de vez no set na reta final, conseguiu mais duas quebras e empatou em 5 a 5.

Por fim, cada tenista conseguiu mais uma quebra de saque - totalizando oito no set inteiro - e a partida foi ao tie-break. Após ficar 4 a 1 atrás do placar, Sabalenka teve calma para reagir e vencer por 7 a 5, ganhando o primeiro set.

Segundo set (35 minutos)

Mentalmente, Coco Gauff não se abalou e começou o set de forma avassaladora. Assim como Sabalenka no primeiro set, a americana abriu 4 a 1 com direito a duas quebras de serviço. A tenista número dois do mundo não deixou a atleta de Belarus reagir, realizou mais um break e venceu o segundo set por 6 a 2, com tranquilidade.

Terceiro set (45 minutos)

No set decisivo, Coco Gauff novamente começou com tudo, conseguindo mais uma vez duas quebras. A americana abriu 5 a 3, mas viu uma pequena reação de Sabalenka no jogo. Entretanto, a americana continuou com sua intensidade e venceu, por 6 a 4.