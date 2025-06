Centroavantes do Santos já somam sete jogos sem marcar

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos atravessa uma fase conturbada na temporada. E a má fase pode ser explicada pelo baixo desempenho ofensivo do clube. Os centroavantes já somam sete partidas sem balançar as redes.

O último a marcar um gol foi Deivid Washington, no dia 27 de abril. Na ocasião, o Menino da Vila fez único tento alvinegro na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série A.

Outro jogador da função, Tiquinho Soares estufou as redes pela última vez no dia 20 de abril, na do revés de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada.

Ao todo, portanto, são sete compromissos seguidos em que o Peixe não tem um gol marcado por um centroavante. Neste período, o time castigou os rivais apenas duas vezes.

Rollheiser fez no empate de 1 a 1 com o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, e Guilherme foi o herói no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O Santos tem o segundo pior ataque da Série A, com oito tentos, ao lado do Juventude. O Sport é o pior no quesito, com apenas cinco.

Ao todo, na temporada, o Alvinegro Praiano anotou 32 gols em 27 embates. Ou seja, uma média de 1,18 por jogo.

O Santos tenta melhorar a sua produção ofensiva na próxima quinta-feira, quando visita o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a partir das 19h30 (de Brasília).

O embate será um confronto direto contra a zona do rebaixamento. No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, que está em 17º.