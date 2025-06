Ceará vira sobre o Sampaio Corrêa e avança às quartas da Copa do Nordeste

Neste sábado, o Ceará bateu o Sampaio Corrêa de virada, por 2 a 1, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Alan Stence abriu o placar para o time da casa, enquanto Pedro Raul e Galeano viraram para o Vôzão no Estádio Castelão de São Luís.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 13 pontos e terminou na terceira colocação do Grupo B. A equipe, portanto, enfrentará o Sport, vice-líder do Grupo A. Já o Sampaio Corrêa fechou a Copa do Nordeste na lanterna do Grupo B e foi eliminado da competição.

O Sampaio Corrêa volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Altos-PI fora de casa, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará deve voltar aos gramados apenas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

? FIM DE JOGO! É VITÓRIA DO VOZÃÃÃOOOOO!!! O triunfo nos garantiu a classificação na Copa do Nordeste 2025! ? ? Felipe Santos / Ceará SC#SAMxCSC - 1×2#CopadoNordeste2025#EsportesDaSorte pic.twitter.com/DuSDaeOGY7 ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 7, 2025

O jogo

Aos quatro minutos, o Ceará chegou com perigo ao gol do Sampaio Corrêa, mas o goleiro Renan Rinaldi salvou. Dois minutos depois, Pedro Henrique recebeu grande bola dentro da área e ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas tirou muito no chute colocado e mandou para fora.

Com 36 minutos, o Ceará teve mais uma grande oportunidade. Após cruzamento de Matheus Araújo, os zagueiros do Sampaio Corrêa não cortaram. Bruno Tubarão ficou com ela e completou para o gol no susto, porém acabou mandando pela linha de fundo.

Aos 40 minutos, o Ceará perdeu outra grande chance. Alan Stence recuou mal e entregou a bola nos pés de Pedro Henrique dentro da área. O camisa 7, ao tentar tirar do goleiro, ficou sem ângulo. Ele fez o giro e finalizou, mas a bola foi para fora.

Mas foi o Sampaio Corrêa que abriu o placar na segunda etapa. Eric Carral fez lançamento e encontrou Gustavo Fontes, que cruzou para dentro da área. Alan Stence finalizou e colocou o Sampaio à frente no placar: 1 a 0.

Com 32 minutos, o Ceará deixou tudo igual. Fernandinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Pedro Raul cobrou no canto direito baixo do goleiro e empatou o duelo para o Vozão.

E aos 38 minutos, o Ceará virou o jogo no Castelão de São Luís. Após cruzamento para a entrada da área, Matheus Araújo escorou para Galeano. O atacante finalizou e correu para o abraço.