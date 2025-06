Brendson Ribeiro sente a mão de Murzakanov e é nocauteado no UFC 316

O brasileiro Brendson Ribeiro sofreu um duro revés neste sábado (7), ao ser superado por nocaute técnico no primeiro round pelo invicto Azamat Murzakanov, em duelo válido pelo card preliminar do UFC 316, realizado em Newark (EUA). Em busca da terceira vitória consecutiva na organização, o representante nacional acabou parado por um adversário que manteve sua invencibilidade intacta no MMA profissional.

A luta começou com intensidade por parte de Brendson, que adotou uma postura agressiva e colocou o russo para recuar nos primeiros instantes. Com chutes altos e bons golpes na média distância, o brasileiro parecia confortável e no controle da ação. No entanto, a confiança custou caro.

Após um erro de movimentação, Ribeiro ficou exposto e acabou atingido por um cruzado de esquerda preciso na testa. O golpe o abalou e o fez cair já atordoado. Rapidamente, Murzakanov aproveitou a brecha, desferiu mais alguns socos no ground and pound e forçou a intervenção do árbitro central, encerrando o confronto ainda no primeiro assalto.

'Bulldog' também tropeça

Outro representante brasileiro no card, Bruno Bulldog Silva também saiu do octógono com um resultado negativo. Em um duelo movimentado na divisão dos pesos-moscas (57 kg), o paulista não resistiu ao volume e à precisão de Joshua Van, sendo derrotado por nocaute técnico no terceiro round.

Silva até teve bons momentos nos rounds iniciais, mas sofreu com os contra-ataques e a velocidade do atleta de Mianmar, que aplicou três knockdowns ao longo da luta antes de conseguir a interrupção final. Demonstrando garra, o brasileiro tentou resistir e buscar alternativas no chão, mas não conseguiu conter o ritmo do rival.

Com o resultado, Bruno acumula mais uma derrota no Ultimate e precisará de ajustes para reencontrar o caminho das vitórias. Já Van confirma sua ascensão na categoria, com mais uma apresentação convincente e técnica diante do público norte-americano.

Resultados UFC 316

Joshua Van nocauteou Bruno Bulldog no terceiro round;

Azamat Murzacanov nocauteou Brendson Ribeiro no primeiro round;

Waldo Cortes Acosta venceu Serghei Spivac por decisão unânime;

Andreas Gustafsson venceu Khaos Williams por decisão unânime;

Wang Cong venceu Ariane Lipski por decisão unânime;

Joosang Yoo nocauteou Jeka Saragih no primeiro round;

Quillan Salkilld venceu Yanal Ashmoz por decisão unânime;

Marquel Mederos venceu Mark Choinski por decisão unânime.

