Brasil bate a Alemanha e ganha a terceira na Liga das Nações

Uma vitória com sofrimento: o Brasil passou dificuldades para manter a invencibilidade na Liga das Nações feminina de vôlei. Na tarde deste sábado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães bateu a Alemanha por 3 sets a 2, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Sofrendo altos e baixos em quadra, o Brasil fechou o confronto com parciais de 25-23, 21-25, 23-25, 25-20 e 15-8. Com o resultado, a equipe chega a 8 pontos e segue na luta pelas principais colocações da competição.

Anfitriã nesta primeira semana de Liga das Nações, a Seleção Brasileira vinha de duas vitórias. Superou a República Tcheca e depois passou pelos Estados Unidos ? ambos os jogos com triunfos por 3 a 0.

Brasil: próximo compromisso

Agora, o Brasil volta a jogar pela Liga das Nações neste domingo, às 10 horas, diante da Itália, novamente no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.