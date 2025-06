Botafogo deve receber R$ 2,5 milhões por Janderson

O Botafogo está atento à negociação do Vitória com o Goztepe, da Turquia, envolvendo o atacante Janderson. O clube baiano planeja ceder o jogador por R$ 8 milhões, o que pode render um bom dinheiro ao Glorioso.

No ano passado, o Botafogo negociou Janderson com o Vitória por R$ 5 milhões. Naquela ocasião, a contratação foi tratada como a mais cara da história do clube baiano.

Caso a negociação fique na casa dos R$ 8 milhões, o Botafogo deve ganhar algo em torno de R$ 2,5 milhões. Isso porque ficou com cerca de 30% dos direitos federativos do atleta para futuras vendas.

Vale destacar que Janderson rendeu um lucro considerável ao Botafogo já naquela primeira negociação. Isso porque o jogador custou aos cofres botafoguenses apenas R$ 250 mil. Na época, ele defendia o Bahia de Feira. John Textor deve estar extremamente satisfeito com o negócio.