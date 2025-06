Bayer Leverkusen realizará pré-temporada no Brasil em julho

O Bayer Leverkusen será o primeiro clube da Bundesliga a realizar sua pré-temporada na América do Sul. O clube alemão estará no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 24 de julho.

A equipe treinará no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Além dos treinos, está previsto também um amistoso, ainda sem adversário, horário e local definidos.

"Damos as boas-vindas ao Bayer Leverkusen aqui no Rio de Janeiro. A visita representa uma excelente oportunidade para unir duas potentes marcas globais rubro-negras, que representam um futebol moderno e atrativo, promovendo trocas de experiências e explorando possibilidades de uma colaboração duradoura", afirmou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo.

Esquenta! ????? We are off to Rio de Janiero! We will be the first Bundesliga club to hold a pre-season training camp when we head to Brazil in July! We can't wait! ? pic.twitter.com/xi3c48utx5 ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 6, 2025

A estadia no Brasil contará com a presença de lendas brasileiras do Bayer 04 Leverkusen, como o ex-jogador Paulo Sérgio. Essas figuras participarão de compromissos midiáticos.

"Essa fase de preparação no Brasil será o ponto alto das nossas diversas iniciativas no mercado brasileiro, sendo, portanto, um projeto único na Bundesliga", disse Fernando Carro, CEO do Leverkusen.

"Começamos com o Tour da Taça no ano passado, depois lançamos canais digitais em português, criamos uma academia de futebol com o ex-jogador e lenda do clube Paulo Sérgio... Agora, com a pré-temporada, estamos consolidando ainda mais nossa conexão com esse mercado-alvo", completou.