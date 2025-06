Bahia elimina Náutico e pega o Fortaleza nas quartas da Copa do Nordeste

Neste sábado, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu de virada o Náutico por 3 a 1, pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os gols do Tricolor de Aço, que entrou em campo já classificado às quartas, foram anotados por Tiago (duas vezes) e Michel Araujo, enquanto Bruno Mezenga cravou para o Timbu.

Desta maneira, o Bahia terminou a fase de grupos na primeira posição do Grupo B e tendo a melhor campanha da competição, com 16 pontos conquistados. O Náutico, por sua vez, com oito unidades, foi desclassificado da Copa do Nordeste ao encerrar na quinta colocação, a dois pontos do G4.

Além do time de Rógerio Ceni, avançam às quartas pelo Grupo B: CSA (13), Confiança (11) e Ceará (10). No Grupo A, o G4 foi composto por Vitória (15), Sport (12), Ferroviário (10) e Fortaleza (9).

Deste modo, os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste já foram definidos. São eles: Vitória x Confiança, Sport x Ceará, CSA x Ferroviário e Bahia x Fortaleza. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, ainda não definiu a data e horário dos duelos.

O Bahia volta aos gramados nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Já o Timbu tem como próximo compromisso o Maringá, no próximo dia 16 (segunda-feira), pela nona rodada da Série C, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Os gols

O Náutico surpreendeu logo nos primeiros minutos de jogo e inaugurou o placar na Fonte Nova. Após uma falha na construção ofensiva do Bahia, Vinícius recuperou a bola no meio e encontrou Bruno Mezenga com um passe açucarado, por cima da defesa. O camisa 80 dominou com categoria no peito e finalizou de perna esquerda, sem chances para o goleiro Ronaldo: 1 a 0 para os visitantes.

A resposta do Tricolor não demorou muito. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Nestor fez um lançamento milimétrico, aproveitando o buraco entre os zagueiros do Náutico. Tiago, esperto, se infiltrou com velocidade, ficou cara a cara com Muriel e finalizou com tranquilidade para empatar a partida.

A virada veio pouco depois, aos 13 minutos do segundo tempo. Michel Araujo conduziu em velocidade e serviu Tiago do lado oposto. O camisa 77 bateu firme, a bola ainda desviou no zagueiro Índio e entrou. Mesmo com o toque do defensor, o gol foi atribuído a Tiago, que garantiu a virada tricolor e saiu como protagonista da tarde em Salvador.

O terceiro do Bahia veio em grande estilo. Aos 36 minutos, Ademir disparou como uma flecha pela direita e conduziu o contra-ataque com velocidade impressionante. Sem hesitar, cruzou rasteiro para Michel Araujo, que dominou com tranquilidade dentro da área e, de perna esquerda, bateu colocado no canto direito de Muriel. Golaço para coroar a virada tricolor na Fonte Nova.

Veja os resultados dos outros jogo deste sábado pela Copa do Nordeste:

Sampaio Corrêa 1 x 2 Ceará

América-RN o x 1 CSA

Juazeirense 0 x 0 Confiança