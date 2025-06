Avaí vence CRB com gol no fim, mantém invencibilidade em casa e cola no G4 da Série B

Neste sábado, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí venceu o CRB por 1 a 0. O gol do Leão foi cravado por João Vitor. O duelo, ainda, contou com dois gols anulados.

Diante da derrota, o CRB desperdiçou a oportunidade de integrar no G4 da Série B, área que lhe concede acesso à elite do futebol nacional. A equipe alagoana, caiu para o sexto lugar, com 18. Já o Avaí, invicto como mandante, subiu quatro posições e chegou aos 19 pontos, ficando em quinto, pertdo do Coritiba, quarto colocado, com 20 unidades.

Pela 12ª rodada da Segunda Divisão, o CRB volta aos gramados apenas no próximo domingo (14), quando enfrenta o Goiás, às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Avaí, por sua vez, no dia 17, uma terça-feira, pega o Volta Redonda, às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O jogo

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Cléber balançou as redes para o Avaí, mas o gol foi anulado por impedimento de Andrey na origem da jogada. No segundo tempo, Andrey marcou de cabeça aos 7 minutos, mas após revisão do VAR, o lance também foi invalidado por posição irregular.

O CRB também teve seu gol anulado: Daniel Lima marcou aos 34 minutos do segundo tempo, porém Higor Meritão participou da jogada em impedimento, e o bandeira assinalou corretamente a infração.

O Avaí, enfim, inaugurou o marcador aos 45 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Andrey ajeitpu João Vitor, que, de fora da área, finalizou muito forte para vencer o goleiro Matheus Albino.