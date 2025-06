Avaí marca no fim, supera o CRB e cola no G-4 da Série B

Depois de ter dois gols anulados, o Avaí persistiu até o fim para sair com os três pontos da Ressacada, em Florianópolis, na noite deste sábado. No duelo direto contra o CRB, pela 11ª rodada, o time catarinense contou com um belo gol de João Vitor, aos 45 minutos do segundo tempo, para vencer por 1 a 0 e colar no grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Avaí subiu quatro posições na tabela, chegando a 19 pontos e ocupando o quinto lugar, a um ponto do Coritiba, que fecha o G-4, com 20. O time ultrapassou justamente o CRB, que caiu para a sexta colocação, com 18 pontos.

O duelo começou movimentado na capital catarinense. Quem deu as caras primeiro foi o CRB, em chute cruzado de Thiaguinho defendido por Bohn. Logo depois, Matheus Ribeiro tirou tinta da trave. O Avaí até foi efetivo na resposta, com Cléber balançando as redes, mas o tento foi anulado por impedimento de Andrey, na origem da jogada.

Depois dos 20 minutos intensos, o jogo foi caindo de produção, com muitos erros de passes e faltas no meio-campo. A emoção voltou somente na reta final, quando Higor Meritão cabeceou e quase abriu o placar para os alagoanos. Na sequência, Thiaguinho parou novamente no goleiro catarinense.

A segunda etapa voltou a todo vapor. Novamente o Avaí teve outro gol anulado por impedimento de Andrey. Na resposta, Higor Meritão recebeu livre na área, mas isolou. Pouco depois, o time da casa pararia em dois milagres do goleiro Matheus Albino, que pegou o chute à queima-roupa de Barreto e na sequência a finalização de Eduardo Brock, de longe.

Diferente da primeira etapa, o ritmo intenso se manteve no decorrer da partida. Desta vez foi a vez do CRB ter um gol anulado de Daniel Lima, por impedimento. O Avaí não desistiu e aos 45 minutos foi contemplado. Em cobrança de falta ensaiada, João Vitor encheu o pé para marcar o gol da vitória e colar no grupo de acesso da Série B.

O CRB volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando recebe o Goiás, no estádio Rei Pelé. Já o Avaí atua somente na terça-feira (17), quando encerra a 12ª rodada diante do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 CRB

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius (Raylan), Pedrão, Eduardo Brock e Andrey; Barreto (Hygor), João Vitor, JP (Mendes) e Marquinhos Gabriel; Alef Manga (Emerson Ramon) e Cléber (Gaspar). Técnico: Jair Ventura.

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Lucas Kallyel) e Danielzinho; Douglas Baggio (Rafinha), Mikael (Daniel Lima) e Thiaguinho (Vinícius Nunes). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - João Vitor, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Vitor (Avaí); Higor Meritão (CRB).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 132.262,00.

PÚBLICO - 5.223 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).