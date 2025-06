Ariane Lipski é superada por Wang Cong no UFC 316 e se complica no Ultimate

A brasileira Ariane Lipski foi derrotada por decisão unânime pela chinesa Wang Cong, neste sábado (7), em duelo válido pelo card preliminar do UFC 316, realizado em Newark (EUA). O resultado amplia a fase negativa da curitibana, que agora acumula três reveses seguidos e passa a viver um momento de forte pressão dentro do Ultimate.

A preparação da "Rainha" já havia sido marcada por contratempos. Durante o camp, a atleta enfrentou problemas médicos que afetaram seu desempenho. Para piorar, ela não conseguiu bater o peso da categoria dos moscas (57 kg), ficando cerca de 2,7 kg acima do limite permitido. Ocupando a 13ª colocação no ranking, o novo revés pode custar sua posição entre as 15 melhores da divisão.

A luta

No octógono, a chinesa adotou desde os primeiros instantes uma estratégia clara e eficiente: investir nos chutes baixos para comprometer a base da adversária. Ainda assim, Lipski mostrou garra e personalidade, respondeu com boas sequências de golpes, além de conectar um joelho e um chute alto que chegaram a desestabilizar Wang no primeiro round. No entanto, o castigo na perna esquerda dificultou sua movimentação e passou a afetar seu desempenho.

Na segunda parcial, a brasileira tentou mudar o rumo da luta ao buscar uma queda, mas esbarrou na sólida defesa da oponente. Apesar da frustração na tentativa de grappling, ainda teve bons momentos em pé, balançando a rival com dois cruzados de direita. A chinesa, no entanto, manteve o plano de jogo e continuou castigando a perna já bastante comprometida, o que chegou a fazer Ariane cair de dor.

O round final começou com Wang acelerando o ritmo em busca de uma interrupção. A curitibana tentou reagir na base da força e da agressividade, mas teve dificuldades para encontrar o melhor momento. Nos instantes finais, partiu para o tudo ou nada, tentando um nocaute salvador, mas não conseguiu reverter o cenário.

Resultados UFC 316

Wang Cong venceu Ariane Lipski por decisão unânime;

Joosang Yoo nocauteou Jeka Saragih no primeiro round;

Quillan Salkilld venceu Yanal Ashmoz por decisão unânime;

Marquel Mederos venceu Mark Choinski por decisão unânime.

