Apresentado, Jorginho diz estar em condições de estrear pelo Flamengo no Mundial de Clubes

Maior aposta do Flamengo para a temporada e para o Mundial de Clubes, que começa na próxima semana, o meia Jorginho foi apresentado oficialmente neste sábado. O brasileiro naturalizado italiano exaltou seu retorno ao Brasil e a escolha pelo time carioca e disse estar em boas condições físicas para jogar normalmente no aguardado torneio a ser disputado nos Estados Unidos a partir do dia 14.

"A condição é algo que vou descobrir um pouco agora nos próximos dias. Tive uma parada, o último jogo foi em 25 de maio, mas fiz todos os exames, já treinei hoje (sábado). Estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. A questão dos 90 minutos e de começar jogando já não é comigo", disse o reforço, em referência à futura decisão do técnico Filipe Luís.

Aos 33 anos, Jorginho comemorou seu retorno ao Brasil e lembrou que será a primeira vez que jogará profissionalmente em seu país de origem. "Acredito que chegou o momento para voltar e criar minha história no País onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter jogado por dois países importantes e ter deixado meu legado por lá, tinha essa vontade de voltar bem para criar minha história no meu país", comentou.

O meio-campista também disse estar voltando ao Brasil no "momento certo". O catarinense da cidade de Imbituba iniciou sua trajetória no Brusque entre os juniores. E, ainda nessa fase, se transferiu para o futebol italiano para jogar no Verona e no Sassuolo. Ele se tornou profissional no próprio Verona. Depois, defendeu times de peso, como Napoli, Chelsea e Arsenal.

"Depois de tanto tempo fora apareceu essa oportunidade. Foi no momento certo. Voltar ao meu País depois de tantos anos me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero viver da melhor maneira possível, sendo um clube como o Flamengo, te dá motivos e vontade de viver isso. Pela qualidade do elenco, o treinador e pelo apoio dessa Nação maravilhosa que sempre acompanhei de longe", enumerou.

Jorginho revelou que não teve problemas para escolher o Flamengo sem seu retorno ao Brasil. "Optar pelo Flamengo hoje é fácil. Acredito que seja um clube e o elenco com características dos jogadores e do treinador, que se encaixam bem com as minhas. Foi a melhor opção."

O meia indicou que a decisão tem relação direta com a chance de disputar novo Mundial de Clubes. "A vontade de viver tudo isso aqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa. Estou muito feliz pela decisão que tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande. É uma competição internacional que eu tenho muita vontade de jogar também."

Logo em seu primeiro dia no novo clube, Jorginho já decidiu qual número pretende usar na camisa. E explicou os motivos. "Recebi a lista com alguns números disponíveis e estava em dúvida entre uma ou duas. Escolhi a 21 porque foi o ano mais importante da minha carreira, com todas as conquistas que me deram a maior alegria. Espero que o número me traga sorte para que eu possa ter muitas alegrias vestindo essa camisa. É o DDD do Rio de Janeiro, a data de nascimento de um dos meus filhos. É um número que já foi, está sendo e será muito especial para mim."