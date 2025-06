Jorginho é apresentado pelo Fla e brinca com repórter: 'Quer me aposentar?'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O volante Jorginho foi apresentado como reforço do Flamengo no começo da tarde de hoje (7), em coletiva no CT Ninho do Urubu. Questionado sobre os cursos de treinador que já fez e se pensa em seguir os passos de Filipe Luís, o jogador respondeu com bom humor.

Já está querendo me aposentar? Acabei de chegar, cara! (risos). É algo que venho desenvolvendo dentro de mim. Sempre senti que tinha algo para seguir essa carreira, mas tinha dúvidas. Ainda tenho, mas tinha mais antes. Decidi começar a fazer as qualificações e, no primeiro dia que fui treinar os meninos de 13, 14 anos, me apaixonei. Acredito que possa ser uma linha que possa pensar no futuro, mas não agora

O que mais ele falou

Chegada ao Flamengo. "Depois de tanto tempo fora, essa oportunidade apareceu no momento certo. Poder voltar ao meu país depois de tantos anos, sinceramente me surpreendeu um pouco. Estou feliz com essa oportunidade e quero viver ela da melhor maneira possível. Um clube como esse faz aumentar essa vontade, pela estrutura que tem, elenco que tem, treinador que tem".

Posição favorita. "Neste momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e modelos de jogos diferentes, consigo me adaptar de acordo com companheiro ou do adversário. Aprendi muito nessa jornada. A posição que me sinto mais confortável é a de 5, para ajudar na construção, quebrar a linha adversária, ajudar os companheiros, mas não há problema em jogar como segundo volante também".

Futebol brasileiro. "Não acompanhei muito, sinceramente, pela correria e fuso horário, que era complicado. Perdi um pouco esse contato por vários anos. Começou a voltar há uns dois, três anos, e depois que começaram as negociações... Aí foi onde passei a acompanhar mais".

Camisa 21. "Recebi a lista dos números disponíveis e optei por 21 porque foi o ano mais importante da minha carreira até agora, com todas as conquistas [Eurocopa, pela Itália, Liga dos Campeões e Mundial, pelo Chelsea]. Espero que esse número me traga sorte. É o DDD do Rio, data de nascimento de um dos meus filhos... É um número que já foi, está sendo e vai ser um dos mais importantes para mim".