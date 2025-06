Após apresentar quadro viral, Neymar, do Santos, é diagnosticado com Covid-19

O Santos informou na tarde deste sábado que o meia-atacante Neymar foi diagnosticado com Covid-19. O craque não treina desde quinta-feira, quando apresentou o quadro viral.

O camisa 10 passou por exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do clube, que confirmaram a infecção por Covid-19. Ele está em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica.

Com isso, Neymar pode ficar de fora do duelo contra o Fortaleza. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para esta quinta-feira.

O atleta de 33 anos, assim, pode não entrar mais em campo pelo Peixe. O meia-atacante tem contrato com o time praiano até o dia 30 deste mês e sua renovação ainda está sendo negociada. A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho.

Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse será o seu último jogo com a camisa santista.