Andrey Santos se vê mais maduro e 'consolidado na Europa' em retorno à seleção

O meio-campista Andrey Santos disse estar mais maduro e "consolidado na Europa" neste seu retorno à seleção brasileira. O ex-jogador do Vasco, atualmente no futebol francês, voltou a vestir a camisa da equipe nacional na reta final do empate sem gols com o Equador, na quinta-feira, na partida que marcou a estreia de Carlo Ancelotti à frente do time.

"Muito feliz por estar de volta à seleção brasileira principal e por representar o meu país. Hoje poder ter essa oportunidade um pouco mais maduro e consolidado na Europa me dá um sentimento de gratidão e de dever cumprido. Quero estar sempre aqui", comentou o jogador de 21 anos, neste sábado.

Andrey tem histórico nas equipes de base da seleção e já havia sido chamado para o time principal anteriormente, em março de 2023. Mas não havia se consolidado nas convocações posteriores. Agora, se destacando pelo Strasbourg, voltou a receber uma chance nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Passei pela sub-15, 17, 20, 23 e chegar na principal um pouco mais consolidado na Europa, acho que tem um gostinho a mais, até por tudo que passei. Fiquei um tempo sem jogar, dar a volta por cima na Europa e poder estar hoje aqui servindo o meu país é um sentimento de muita alegria e de gratidão", afirmou.

Andrey deixou o Vasco aos 18 anos para rumar ao Chelsea. De lá, foi emprestado ao Nottingham Forest, também na Inglaterra, onde não conseguiu jogar. As primeiras oportunidades surgiram em novo empréstimo, para o time francês, onde já soma 34 jogos, 11 gols e cinco assistências.

"Foi um momento difícil. Cheguei ao Chelsea muito novo, com 18 anos. Logo depois da pré-temporada, optei pelo empréstimo ao Nottingham Forest. Chegando lá, fiquei seis meses sem jogar, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Hoje olho para trás e vi que me amadureceu muito. Agradeço a Deus, à minha esposa e aos meus pais, que sempre me deram força. Fico feliz por ter feito uma boa temporada esse ano", declarou.

Andrey é uma das opções de Carlo Ancelotti para a partida da seleção contra o Paraguai, na terça-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo pode carimbar a classificação do Brasil à Copa de 2026. Para tanto, a seleção precisa vencer e torcer por um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela.