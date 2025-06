Amanda Gutierres marca dois, e Palmeiras vence Real Brasília pelo Brasileiro feminino

Neste sábado, no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Palmeiras visitou o Real Brasília e venceu por 2 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Os gols do Verdão no duelo foram anotados por Amanda Gutierres (duas vezes).

Desta maneira, diante do triunfo, o Alviverde chegou aos 24 pontos e subiu para o quarto lugar, despachando Ferroviária e Flamengo, que ainda entram em campo na rodada. O Real Brasília, por sua vez, com nove unidades apenas, seguiu na 14ª colcoação, a dois pontos do Instituto 3B, que abre a zona de rebaixamento.

Pela 14ª rodada do Brasileiro feminino, o Palmeiras volta aos gramados na próxima sexta-feira (13) para encarar o Fluminense, em São Paulo, às 21h (de Brasília). Já o Real Brasília, no sábado, recebe o Grêmio, às 11h, em busca da reabilitação no torneio nacional.

Os gols

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras inaugurou o marcador. Após uma jogada bem construída pelo setor ofensivo, Amanda Gutierres recebeu com liberdade e finalizou com precisão.

Já aos 32 minutos da segunda etapa, Amanda voltou a deixar sua marca. O Palmeiras manteve o ritmo alto e, em mais uma chegada perigosa, a atacante aproveitou o espaço na defesa adversária e, com categoria, balançou as redes pela segunda vez na partida.