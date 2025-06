Alisson vê Seleção "privilegiada" por chegada de Ancelotti, mas pede "pés no chão"

O experiente goleiro Alisson, do Liverpool, concedeu entrevista coletiva neste sábado, pouco antes do treino da Seleção Brasileira no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. O arqueiro fez diversos elogios a Carlo Ancelotti, mas freou a empolgação dos torcedores e pediu "pés no chão".

"Acredito que nós temos que ter os pés no chão. Futebol é processo, não podemos atropelar as coisas. O Ancelotti traz muito para nós. Já se nota pela presença dele, vocês devem ver isso. Quando ele entra aqui, é um cara com muita história. Ele carrega isso por onde passa. É um privilégio para nós trabalhar com ele. Acho que essa expectativa grande é por parte do torcedor, é natural isso. A nossa expectativa também é essa, mas sabemos das dificuldades que é. Esperamos que o Ancelotti possa trazer essa tranquilidade para a gente trabalhar. Tudo o que ele pediu na última partida, conseguimos fazer. Quanto à parte técnica e tática, vamos melhorar ao longo do tempo", afirmou o jogador.

O atleta de 32 anos acredita que Ancelotti focou em trazer uma organização defensiva à Seleção visando a sua estreia, contra o Equador, na última quinta-feira. O próximo passo é superar o Paraguai e encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Alisson quer que o Brasil garante vaga no Mundial com méritos, ou seja, vencendo e convencendo, para adquirir confiança e embalar de vez nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"O mister trouxe uma organização muito boa para esse jogo. Equador é uma equipe física, de velocidade. Demandaria que igualássemos nos duelos. Ele trouxe um foco de ter um sistema defensivo sólido. É uma base para toda boa equipe, ser sólido defensivamente. Os jogadores desempenharam muito bem esse papel, todos eles. O Casemiro dá essa sustentação muito boa, mas tanto o Gerson quanto o Bruno, os atacantes também, foram muito necessários. Espero que possamos manter essa base", comentou.

"O ideal é conquistar essa classificação com méritos, jogando bem. Isso vai trazer tranquilidade a nós. Temos muito trabalho pela frente, vamos encontrar um grande adversário, que evoluiu muito no último ano. Nos deu muito trabalho no jogo que perdemos fora de casa. O primeiro objetivo é classificar para a Copa, mas também nos importa como. Não é dar show, mas ser objetivo, que os jogadores entreguem o seu máximo. Isso nos daria tranquilidade para trabalhar futuramente", concluiu.

A Seleção Brasileira treina no sábado e no domingo no CT do Corinthians. Já na segunda-feira à tarde, a equipe fará um último trabalho na Neo Química Arena, palco da partida contra o Paraguai. O duelo, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias, está agendado para terça-feira, a partir das 21h45 (de Brasília).

Carlo Ancelotti estreou sob comando do Brasil com um empate sem gols diante do Equador, fora de casa. O time, no momento, é o quarto colocado da tabela de classificação, com 22 pontos.