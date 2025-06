Adversário do Palmeiras, Porto programa último teste antes do Mundial

O FC Porto pretende realizar a última avaliação de sua equipe antes da disputa do Mundial de Clubes. Neste domingo, a equipe realiza um jogo-treino diante do Riga (Letônia), com os portões fechados. A ideia é ajustar os últimos detalhes para a competição nos Estados Unidos.

Integrante do grupo A, o Porto irá enfrentar o Palmeiras logo na estreia, no sábado da próxima semana. Depois, enfrentará o Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al Ahly, do Egito.

Desfalques no Porto

Dois jogadores seguem no departamento médico da equipe portuguesa. O goleiro Samuel Portugal e o meio-campista Marko Grujic estão em tratamento para seguirem aptos no Mundial.

Durante a Data Fifa, o Porto ainda perdeu jogadores para as seleções nacionais: Diogo Costa e Rodrigo Mora (Portugal), Samu (Espanha), Deniz Gul (Turquia) e Eustáquio (Canadá).

Sem o elenco completo, a comissão técnica utiliza jogadores da equipe B para completar os treinos.