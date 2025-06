Zubeldía comanda treino técnico e São Paulo avança em preparação para pegar o Vasco

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, dando continuidade à preparação para o confronto contra o Vasco da Gama, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 21h30, no Morumbis.

Depois de dois dias de foco na parte física, o técnico Luis Zubeldía priorizou trabalhos técnicos com bola, intensificando os ajustes táticos. A atividade começou com aquecimento orientado pela preparação física, seguido de exercícios de troca de passes e posse de bola. Na sequência, o treinador dividiu o elenco para um jogo em campo reduzido, que depois evoluiu para um coletivo em espaço ampliado.

O departamento médico monitora oito atletas: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Já o volante Marcos Antônio continuou o processo de recuperação de sua lesão na coxa esquerda.

As imagens do treino desta sexta-feira!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/IaLti9wFyG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 6, 2025

Com seis dias restantes de preparação devido à pausa para a data Fifa, Zubeldía busca corrigir falhas e elevar o desempenho do São Paulo, que vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a 13ª colocação na tabela, com 12 pontos. O Vasco, adversário da vez, está logo abaixo, na 15ª posição, com 10 pontos.

O elenco são-paulino volta a treinar na manhã de sábado (07), novamente no CT da Barra Funda.