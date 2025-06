Zé Roberto sobre 'treta' com técnico dos EUA: 'Estranhei a forma como agiu'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do Brasil sobre os Estados Unidos, nesta noite (5), pela Liga das Nações, teve uma breve rusga entre os técnicos José Roberto Guimarães e Erik Sullivan.

O que aconteceu

O lance aconteceu no terceiro set. Na ocasião, a seleção brasileira pediu um toque na defesa após a arbitragem indicar ponto às norte-americanas.

À beira da quadra, Zé fez o sinal de que havia tocado em uma jogadora dos EUA e a arbitragem chamou o "desafio". No vídeo, pôde-se perceber o toque já no bloqueio, em um momento anterior ao denunciado, e o ponto foi para o Brasil.

Após a marcação, o técnico dos Estados Unidos reclamou e fez alguns gestos com a mão na direção do banco brasileiro. A arbitragem chegou a conversar e os ânimos se acalmaram.

Eu nem ouvi o que ele falou. Estranhei porque a bola tinha tocado no fundo... Não vi com tanta precisão no bloqueio, mas certeza que tinha tocado no fundo, e ele foi reclamar com o árbitro que eu estava falando. Mas tocou, e o árbitro pediu o challenger, ele próprio, e viu que tocou. Não é legal. Se tocou, se a coisa foi certa, segue o jogo e bola para o adversário. Estranhei a forma como o banco e o técnico agiram, mas, enfim, segue o jogo

O Brasil venceu por 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/19) e chegou à segunda vitória em dois jogos na Liga das Nações. A equipe verde e amarela bateu a República Tcheca na rodada de estreia pelo mesmo placar.