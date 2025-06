Volkanovski analisa próximo passo e confirma rumores sobre adversário

O futuro de Alexander Volkanovski no peso-pena (66 kg) começa a ganhar contornos mais claros. Após retomar o cinturão da categoria ao vencer Diego Lopes no UFC 314, o australiano comentou publicamente os bastidores da divisão e sinalizou que os rumores sobre seu próximo oponente estão, de fato, próximos da realidade.

Inicialmente, Volkanovski demonstrava interesse em enfrentar Movsar Evloev, invicto no MMA e em ascensão no ranking. No entanto, em entrevista à 'FOX Sports Australia', o campeão indicou que o russo está fora da disputa pelo título, já tendo compromissos encaminhados com a organização.

Com Evloev fora dos planos imediatos, o nome de Yair Rodriguez passou a ganhar força nos bastidores. O mexicano, que já enfrentou o atual campeão no passado e vem de uma vitória sobre Patrício 'Pitbull', despontava como principal cotado para disputar o cinturão na próxima rodada. A especulação inicial era que o duelo ocorresse no UFC Noche, agora transferido para San Antonio, no Texas, e sem chances de um duelo pelo título, já que deixou de ser um evento numerado.

"O nome do Yair apareceu. Nenhuma data foi definida ainda. Então, acho que há muitas peças se movimentando em toda a divisão. Tem muita coisa acontecendo agora. Vamos ver o que acontece. O que eu realmente posso dizer é que todo mundo basicamente já sabe da situação, e os rumores que vocês ouviram são praticamente verdadeiros, mas nada foi confirmado", completou Volkanovski.

Categoria morna?

Apesar do retrospecto recente de Rodriguez - com duas derrotas nas últimas três apresentações -, a boa performance contra o ex-campeão do Bellator parece ter sido suficiente para recolocá-lo no radar do título. O cenário também evidencia certa dificuldade do UFC em casar lutas na categoria, o que reacende discussões sobre o momento do peso-pena. A expectativa agora recai sobre a confirmação oficial por parte da organização.

