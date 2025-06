Volante Jorginho chega ao Rio para reforçar o Flamengo

O meio-campista Jorginho está no Rio de Janeiro para fechar os últimos detalhes e ser anunciado como reforço do Flamengo. O atleta desembarcou na capital carioca nesta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão.

Como já tinha sido divulgado pelo Flamengo, o meio-campista não atendeu aos jornalistas. Ele só vai se pronunciar depois da assinatura do contrato.

Ainda assim, Jorginho cumprimentou alguns torcedores no aeroporto. Ele pegou, inclusive, um cartaz de um fã que lhe dava "boas-vindas".

Aos 33 anos, o reforço chega ao Flamengo depois de uma longa passagem pela Europa. O jogador - que também tem a cidadania italiana e já defendeu a seleção do país europeu - passou por Hellas Verona e Napoli (ambos da Itália) e Chelsea e Arsenal (da Inglaterra).

Jorginho: reforço para o Mundial

Jorginho será a grande novidade do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes. O time carioca estreia no torneio diante do Espérance (Tunísia), no dia 16 de junho. Na sequência, enfrenta, ainda pela fase de grupos, Chelsea (Inglaterra) e Los Angeles FC (Estados Unidos).