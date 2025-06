Viagem ao Equador mostra que Ancelottimania pode ofuscar Neymar na seleção

Ancelotti vem mesmo?

Nos primeiros contatos da imprensa brasileira com os colegas equatorianos em Guayaquil, a pergunta foi repetida diversas vezes. O ar era de incredulidade.

Havia circulado no país uma informação falsa de que o italiano não dirigiria a seleção brasileira nesse jogo e sequer viajaria. A alegria dos equatorianos ao desmentirmos isso explícito.

Naquele momento, foi fácil perceber que uma coisa havia mudado na delegação brasileira. O astro do time não mais calçava chuteiras e vestia a camisa 10, mas tinha, sim, um blazer e um chiclete na boca. Sob gritos de "mister" ou "professor", Carlo Ancelotti desceu do ônibus e acenou para a imprensa.

A Ancelottimania se provou ainda mais forte nos dias que se seguiram. A coletiva do italiano foi tão concorrida que mais de 50 jornalistas jornalistas equatorianos ficaram fora e protestaram bastante.

Durante a entrevista, metade das perguntas foram deles. Em uma, a jornalista chegou a dizer: "Bem-vindo ao Equador. Aqui você tem um clube de fãs muito grande. Muita gente admira pelo que você fez no Real Madrid".

E, de fato, isso se provou verdade. A cada pergunta via-se que os equatorianos queriam desesperadamente um pedacinho da atenção de Ancelotti ao próprio país. O que o italiano pensava da seleção equatoriana, de seus jogadores, seu estádio, sua cidade...

Saber a opinião de alguém tão grande do mundo do futebol parecia de extrema importância para eles — como também tem sido para nós brasileiros, que perguntamos sobre as visitas ao Cristo Redentor, a estádios, etc.

Na coletiva após o jogo, nova aglomeração para conseguir espiar Ancelotti e novamente perguntar o que o italiano teria achado da atuação da seleção que empatou com o Brasil. Ou talvez não mais "só" com o Brasil, mas com o time dirigido por Ancelotti. Para eles, parecia importar mais ter empatado com Ancelotti do que com a seleção brasileira.

Ah, e Neymar? O camisa 10 que arrastava multidões e arrancava gritos de todos os lados mal foi lembrado durante a viagem. A única pergunta que citou o nome dele foi como exemplo de opção que havia no meio-campo. Ninguém perguntou, por exemplo, se Neymar faria falta, o que Ancelotti planejava para o craque, como encaixar ele na seleção brasileira que o italiano planejava montar... Nada.

Uma diferença e tanto dos tempos de Dorival Júnior — por "culpa" do técnico e também do jogador.

No dia do próximo jogo da seleção brasileira, inclusive, Neymar já tem dois eventos marcados: um amistoso com influenciadores a ser realizado na Vila Belmiro sem horário revelado. Depois disso, o craque ainda comanda o já tradicional leilão em celebração aos dez anos do Instituto Neymar Jr, em São Paulo.

Também na capital paulista, a seleção que um dia foi a seleção de Neymar, enfrenta o Paraguai. O Brasil de Carlo Ancelotti vai em busca da vitória que pode significar a classificação para a Copa do Mundo de 2026.