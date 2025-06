Venezuela aproveita lambança, vence Bolívia e sonha mais ainda com a Copa

A Venezuela contou com um gol contra bizarro, venceu a Bolívia por 2 a 0, hoje, no Estádio Monumental de Maturín, e deu um passe importante na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

Cuellar e Viscarra deram uma "ajudinha" aos venezuelanos. O jogo, que prometia ser tenso, ficou tranquilo para a Venezuela quando o meia tentou um recuo, o goleiro errou o domínio e a bola morreu no fundo das redes. Rondón também deixou o dele e fechou o placar.

A Venezuela chegou aos 18 pontos, é a sétima colocada e ocupa a vaga da repescagem para a Copa. Os venezuelanos lutam diretamente com a Bolívia e, agora, abriram quatro pontos para o rival, que é o oitavo na tabela. Apenas mais nove pontos estão em disputa.

Uma vaga direta é possível, mas improvável. A Venezuela está três pontos atrás da Colômbia, atual sexta colocada, mas tem confrontos difíceis na reta final: Uruguai, Argentina e a própria Colômbia.

A Venezuela sonha em disputar sua primeira Copa do Mundo. A Bolívia, por outro lado, já disputou o Mundial três vezes (1930, 1950 e 1994).

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira. A Bolívia recebe o Chile, às 17h (de Brasília). A Venezuela visita o Uruguai, às 20h. Os dois duelos valerão pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Como foi o jogo

A Venezuela foi a campo com: Romo; Aramburu, Ferraresi, Romero e Navarro; José Martínez e Segovia; Bello, Savarino e Josef Martínez; Rondón. A Bolívia teve como titulares: Viscarra; Román, Haquin, Morales e Paniagua; Cuellas, Villamil e Vaca; Miguelito, Cháves e Fernández.

A Venezuela abriu o placar em lambança incrível da Bolívia. Cuéllar tinha a bola na intermediária defensiva e tentou recuar para Viscarra. A bola subiu um pouco e, ao tentar dominar, o goleiro viu ela passar por entre as pernas e morrer dentro do próprio gol.

MANO



O GOL DA CONTRA DA BOLÍVIA NA PARTIDA CONTRA A VENEZUELA



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



pic.twitter.com/aEyoLzlobN -- DataFut (@DataFutebol) June 6, 2025

Rondón ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. O atacante recebeu bola alçada na área, tentou domínio de peito, contou com a sorte dela bater no rival e sobrar para ele e chutou firme, rasteiro, no canto direito de Viscarra para fazer o segundo.

O segundo tempo foi de poucas emoções. A Venezuela aproveitou a vantagem no placar e ditou o ritmo diante de uma Bolívia praticamente inofensiva.