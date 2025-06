Venezuela bate Bolívia e se mantém invicta como mandante nas Eliminatórias

Nesta sexta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Venezuela recebeu a Bolívia no Estádio Monumental de Maturín e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Héctor Cuellar (contra) e Salomón Rondón.

Com o resultado positivo, a Venezuela seguiu invicta atuando em casa no torneio, agora com quatro vitórias e quatro empates. Assim, alcançou 18 pontos, na sétima colocação, a qual leva a seleção para a repescagem. A Bolívia, por sua vez, emendou o sexto jogo sem vencer (quatro derrotas e dois empates). Deste modo, continuou na oitava posição, com os mesmos 14 somados.

A Venezuela retorna aos gramados na próxima terça-feira (10), contra o Uruguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Centenario. No mesmo dia e rodada, a Bolívia recebe o Chile, no Estádio Municipal de El Alto. A partida será realizada às 17h.

Os gols

O placar foi aberto aos quatro minutos de partida após um desastre do goleiro Billy Viscarra. O atleta recebeu o recuo de Héctor Cuellar, mas deixou a bola passar entre as pernas.

Aos 30, ainda da etapa inicial, Salomón Rondón duelou pela bola com o zagueiro da Bolívia e finalizou para o fundo das redes.