Vasco busca lateral direito no mercado em meio a impasse por Puma Rodríguez

O lateral direito Puma Rodríguez vive um impasse no Vasco. O atleta, que possui contrato até o fim de 2025, pode assinar com outro clube no meio do ano.

Mesmo sendo reserva no Vasco há dois anos, Puma é frequentemente convocado pela Seleção Uruguaia e tem o desejo de disputar a próxima Copa do Mundo. Por isso, os empresários do jogador esperam o clube apresentar um projeto esportivo mais agradável para o atleta.

Em busca de um lateral direito no mercado, o Cruzmaltino manifestou interesse na contratação de Igor Vinícius, que se recupera de uma lombalgia. Entretanto, o staff do jogador descartou a oferta, por entender que o clube carioca não oferecerá as melhores condições para o seguimento de carreira do lateral, que possui ida encaminhada ao Corinthians.

O Vasco possui Paulo Henrique como titular da posição. Além dele, o clube também conta com Paulinho, da base, como opção.

A equipe carioca volta aos gramados na próxima quinta-feira, contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O Cruzmaltino é o 15º colocado, com dez pontos somados.