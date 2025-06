UFC 316: Campeões batem o peso e confirmam lutas; brasileira 'explode' a balança

Na manhã desta sexta-feira (6), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC 316, sediado em Newark (EUA). E logo nos instantes iniciais da cerimônia, o card numerado teve suas duas disputas de título previstas devidamente confirmadas pelos protagonistas da noite. Isso porque os campeões e desafiantes do peso-galo (61 kg) masculino e feminino foram os primeiros a subirem na balança e cumprirem seus papeis.

O primeiro a subir ao palco foi Sean O'Malley. Ex-campeão, 'Sugar' cravou 61,2 kg, com direito a óculos escuros. Logo na sequência, seu adversário surgiu na balança. Atual dono do cinturão até 61 kg, Merab Dvalishvili ficou abaixo do limite exigido para a divisão, despontando com 60,7 kg - cerca de 500 gramas mais leve que seu rival. A revanche entre o americano e o georgiano lidera o evento deste sábado.

Em seguida, foi a vez das mulheres envolvidas no 'co-main event' subirem ao palco. A campeã Julianna Peña subiu ao palco sorridente e cravou 61,2 kg. Segundos depois, Kayla Harrison surgiu com um semblante bem mais abatido pelo corte de peso. Pela primeira vez em uma disputa de cinturão no UFC, a bicampeã olímpica de judô aferiu a mesma marca de sua oponente, confirmando o confronto.

Brasileira 'explode a balança'

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará presente no UFC 316. Mas uma dos quatro representantes tupiniquins teve sérios problemas na pesagem oficial. Escalada para enfrentar Wang Cong na divisão dos moscas (57 kg), Ariane Lipski da Silva 'explodiu' a balança e aferiu a marca de 59,8 kg - 2,7 kg acima do limite da categoria, já considerando a libra extra em combates que não envolvem disputa de título. Por se tratar de uma falha grave (veja abaixo ou clique aqui), o combate está ameaçado e corre risco de ser cortado do evento.

Trio brazuca no peso

Se Ariane cometeu uma grave infração e ainda não sabe se competirá neste sábado, o mesmo não pode ser dito para os demais brasileiros escalados para o card. Vicente Luque cravou 77,1 kg, Bruno 'Bulldog' aferiu 56,7 kg e Brendson Ribeiro despontou com 92,9 kg - mesmas marcas atingidas pelos seus respectivos adversários, Kevin Holland, Joshua Van e Azamat Murzakanov.

Confira abaixo todos os pesos atingidos pelos lutadores:

Merab Dvalishvili (60,7 kg) x Sean O'Malley (61,2 kg)

Julianna Peña (61,2 kg)x Kayla Harrison (61,2 kg)

Kelvin Gastelum (83,9 kg) x Joe Pyfer (83,9 kg)

Mario Bautista (61,2 kg) x Patchy Mix (61,2 kg)

Vicente Luque (77,1 kg) x Kevin Holland (77,1 kg)

Bruno 'Bulldog' (56,7 kg) x Joshua Van (56,7 kg)

Azamat Murzakanov (92,9 kg) x Brendson Ribeiro (92,9 kg)

Serghei Spivac (113,8 kg) x Waldo Cortes Acosta (120,2 kg)

Khaos Williams (77,1 kg) x Andreas Gustafsson (77,1 kg)

Ariane Lipski da Silva (59,8 kg)* x Cong Wang (56,7 kg)

Jeka Saragih (65,7 kg) x Joosang Yoo (65,8 kg)

Quillan Salkilld (70,7 kg) x Yanal Ashmoz (70,3 kg)

Marquel Mederos (70,3 kg) x Mark Choinski (70,3 kg)

* Ariane excedeu o limite da categoria em 2,7 kg

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

First to the scale @SugaSeanMMA ?

He weighs in at 135 pounds ahead of tomorrow night! #UFC316 pic.twitter.com/uiWMiQzVy6

- UFC (@ufc) June 6, 2025

The Machine is ready to go ??

Bantamweight Champ @MerabDvalishvil weighs in at 134 pounds! #UFC316 pic.twitter.com/QXSzCXykO1

- UFC (@ufc) June 6, 2025

Her first UFC title shot awaits ?@KaylaH makes weight at 135 pounds! #UFC316 pic.twitter.com/ikFBOARh6E

- UFC (@ufc) June 6, 2025

Ready to defend that bantamweight belt ?@VenezuelanVixen weighs in at 135 pounds! #UFC316 pic.twitter.com/Sp5NsZyFz5

- UFC (@ufc) June 6, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok