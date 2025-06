Trio do Corinthians atuou junto em menos de 25% dos jogos na temporada

Na última temporada, o trio GYM (Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay) fez sucesso no Corinthians. Neste 2025, contudo, os torcedores do Alvinegro puderam acompanhar muito pouco do trio, o que deve seguir assim para a próxima partida.

Juntos, os três jogadores chegaram a disputar apenas 20,51% dos jogos do Corinthians na atual temporada. Yuri Alberto, Garro e Memphis atuaram lado a lado em somente oito das 39 partidas que a equipe jogou nesse ano.

O pouco tempo de jogo do trio em campo se deu por conta da lesão no joelho de Rodrigo Garro, que o tirou de combate por cerca de dois meses. O argentino sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito, que se arrastou desde o início da temporada.

Garro chegou a disputar alguns jogos no começo de 2025, mas decidiu parar para tratar o problema em definitivo após a final do Campeonato Paulista, em que o Corinthians saiu campeão. O argentino, porém, chegou a afirmar que estava atuando no sacríficio.

Foi justamente no início da temporada que o trio atuou junto. O primeiro jogo que Memphis, Garro e Yuri disputaram lado a lado no ano foi o clássico contra o Santos, pela fase de grupo do Campeonato Paulista. Nesse jogo, o segundo gol foi de protagonismo do trio: Garro lançou para Memphis, que dominou e tocou para Yuri. O camisa 9 só completou para o fundo das redes.

Depois, os três jogaram juntos no empate em 1 a 1 com a UCV, da Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores. Em seguida, o trio disputou cerca de 30 minutos na segunda etapa do empate em 2 a 2 com Guarani, pelo Paulista. Garro, inclusive, deu uma assistência nessa partida.

Em seguida, Yuri, Garro e Memphis voltaram a jogar juntos nas partidas contra UCV e Barcelona de Guayaquil-EQU (2x), pela Libertadores, e sobre o Santos, pelo Paulistão.

O último jogo do trio antes de Garro parar para tratar a lesão no joelho foi o duelo de volta da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Os três passaram em branco no empate sem gols na Arena, mas foram fundamentais para a campanha do time ao longo da competição - Yuri, inclusive, fez o gol do título no Allianz Parque, na ida.

Agora, após dois meses, Garro retornou aos gramados após se recuperar do problema no joelho. Acontece que o Corinthians perdeu seu artilheiro. Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar.

Dessa forma, o Timão ganhou a volta de Garro, mas perdeu Yuri Alberto, o que impede que o trio volte a atuar junto - pelo menos até o retorno do camisa 9 aos gramados, o que deve acontecer somente após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O técnico Dorival Júnior, inclusive, terá a data Fifa para encontrar soluções para a ausência de Yuri Alberto. Sem o centroavante, a equipe alvinegra já mostrou dificuldades ofensivas nos últimos dois jogos. Não marcou gols nem na derrota para o Huracán-ARG e nem no empate sem gols contra o Vitória na Neo Química Arena.

Na atual temporada, Garro disputou 12 partidas, com um gol e duas assistências. Já Memphis soma seis gols e 10 assistências em 28 jogos. Por fim, Yuri Alberto foi às redes 13 vezes e deu um passe para gol em 35 duelos.

Sem o trio, o Corinthians volta aos gramados somente após a data Fifa. O Timão encara o Grêmio no dia 12 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.

A manhã foi de atividade no CT Dr. Joaquim Grava. ? ? O Timão segue na preparação para o retorno do Brasileirão após a Data FIFA. ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/tQUlxlSPGq ? Corinthians (@Corinthians) June 5, 2025

Confira os jogos que Garro, Memphis e Yuri disputaram juntos em 2025: