Treinador revela que tumor no cérebro originou falha de Ariane Lipski na balança do UFC 316

Na manhã desta sexta-feira (6), Ariane Lipski roubou a cena na pesagem oficial do UFC 316, em Newark (EUA), mas não por um bom motivo. Isso porque, ao subir na balança, a atleta da divisão dos moscas (57 kg) excedeu em 6 libras (cerca de 2,7 kg) a marca limite da categoria, colocando até mesmo sua participação no evento em risco. Mas, aparentemente, há uma explicação para o problema no corte de peso da curitibana.

Em bate-papo com a reportagem da Ag Fight, Renato Rasta - treinador e marido da peso-mosca - revelou que a grave falha na balança cometida por Ariane teve origem em um mudança provocada por um tumor no cérebro da lutadora. De acordo com o profissional, após a descoberta da massa do tumor benigno, durante o camp de preparação, ficou decidido que a lutadora passaria a ser acompanhada por um nutricionista no processo de dieta e corte de peso - função que antes era de responsabilidade do próprio treinador.

Com isso, um novo protocolo de corte de peso foi incorporado pela dupla na preparação para o UFC 316. E segundo o treinador, a mudança acabou se mostrando prejudicial, impedindo que Ariane conseguisse cumprir com sua obrigação na pesagem desta sexta-feira e fazendo com que a brasileira cometesse uma grave infração na balança.

"Durante o camp, fizemos exames de sangue que apresentaram alterações hormonais. Nossos médicos pediram um exame do cérebro para ver o que fazia a prolactina ficar tão elevada. Aí descobriram um pequeno tumor na pituitária. É um tumor benigno, bem pequeno, tipo uma verruga que formou no cérebro dela, e esse tumor fez com que desse essa alteração hormonal. Faltavam quatro semanas para a luta e, com ajuda de um nutricionista, fizemos alterações na dieta para reduzir o cortisol, além da prolactina. No corte de peso, ele fez algo diferente do que normalmente fazemos. No procedimento, infelizmente, houve um erro de estratégia. O corpo dela deu um choque antes da hora e travou. Ela não baixava mais o peso", explicou Renato Rasta.

Luta de pé

Apesar da falha na balança, a participação de Ariane Lipski no UFC 316, neste sábado, está de pé. A informação, que já havia sido compartilhada pela adversária da brasileira, a chinesa Wang Cong, foi confirmada também pelo treinador da curitibana. Assim, Ariane Lipski vs Wang Cong segue no card da edição 316, em Newark.

