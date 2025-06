Treinador de O'Malley prevê nocaute técnico em revanche contra Merab no UFC 316

Mesmo cercado por expectativas e tensão, um dos combates mais aguardados do UFC 316 promete entregar mais do que rivalidade. Com ambos os atletas em boa fase e ajustes estratégicos feitos após o primeiro encontro, a revanche entre o campeão dos pesos-galo (61 kg) Merab Dvalishvili e Sean O'Malley promete ser bem diferente do que se viu meses atrás.

O treinador principal de Sean O'Malley, Tim Welch, está confiante de que a revanche contra Merab Dvalishvili, neste sábado (7), terá um desfecho distinto do primeiro duelo. Após ser superado por decisão unânime no UFC 306, o norte-americano chega ao novo compromisso totalmente recuperado de lesão e com mudanças importantes no camp - e, segundo Welch, preparado para uma vitória contundente.

"Estamos nos preparando para uma guerra de 25 minutos, mas vejo o Sean cortando o rosto dele. Eu vejo ele abrindo o rosto do Merab. Vejo ele tentando uma queda no momento errado. Talvez leve um golpe e se desequilibre, tente uma entrada errada e acabe levando uma joelhada no meio, nos lábios, talvez no bico. O'Malley acerta o bico dele, machuca o Merab. Boom, boom, boom... boom. E aí começa o ground and pound. Nocaute técnico. 'Sugar Show' finaliza. Ele é campeão de novo", declarou o treinador em seu canal oficial no YouTube.

Estratégia montada

Desde o revés diante do georgiano - que dominou o primeiro embate com seu jogo de quedas - O'Malley passou por cirurgia no ombro e reformulou sua preparação. Para o novo desafio, contou com a ajuda de nomes como Israel Adesanya e Demetrious Johnson, além de intensificar o foco em grappling e defesa de wrestling.

Apesar da previsão ousada, os números mostram que Dvalishvili é um dos atletas mais duros da divisão. Em 23 lutas como profissional, jamais foi nocauteado. Ainda que já tenha sido abalado em momentos pontuais - como nos confrontos contra Marlon Moraes e Henry Cejudo -, o georgiano sempre demonstrou uma impressionante capacidade de recuperação.

No último round do primeiro duelo, chegou a ser incomodado com golpes na linha de cintura. Para Welch e outros especialistas, como Johnson e Dan Hardy, esse pode ser um ponto vulnerável a ser explorado por O'Malley, que possui um estilo ofensivo, criativo e eficiente à distância.

