Transmissão ao vivo de Colômbia x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colômbia e Peru medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

A Colômbia sobe duas posições na tabela se conseguir vencer o duelo. Os colombianos estão em sexto, com 20 pontos, um atrás do Uruguai e a dois do Brasil.

Para conseguir o salto na tabela, a seleção de Néstor Lorenzo precisa voltar a vencer. Os colombianos vêm de três derrotas e um empate em sequência. A igualdade foi contra o Paraguai, na rodada passada.

Já o Peru, penúltimo colocado com 10 pontos, precisa da vitória para ainda sonhar com a vaga no Mundial. Os peruanos vêm de derrota por 1 a 0 para a Venezuela.

Colômbia x Peru -- Eliminatórias da Copa do Mundo 2026