Surfista tem grave acidente e é reanimado em 'praia dos crânios quebrados'

Tom Lowe, um dos principais nomes do surfe em ondas gigantes no Reino Unido, viveu mais um susto em Teahupoo. O britânico sofreu um grave acidente na temida bancada do Taiti, conhecida como "praia dos crânios quebrados", e precisou ser resgatado inconsciente após levar uma série de ondas na cabeça.

Ele foi reanimado ainda sobre o jet ski e segue internado em um hospital na capital Papeete, com estado de saúde estável - as informações são do site especializado Duke.

O que aconteceu

O acidente aconteceu durante mais um dia clássico em Teahupoo, com ondas pesadas quebrando na bancada rasa de coral.

Lowe entrou em um tubo que acabou fechando e, na sequência, foi atingido por mais três ou quatro ondas sem conseguir emergir. Inconsciente, foi retirado da água por Sage Burke, dos Estados Unidos, e pelo taitiano Vetea David, que aplicaram os primeiros socorros ainda na prancha de resgate, em cima do jet ski.

McKenna publicou o momento em que Lowe era reanimado Imagem: Reprodução/@timmckenna

Os relatos foram feitos pelo fotógrafo local Tim McKenna, que postou em suas redes imagens do resgate e da tentativa de reanimação ainda dentro do mar. Segundo ele, Lowe estava desacordado e com os pulmões comprometidos pela quantidade de água, mas foi estabilizado ao chegar no hospital.

Segunda vez seguida

Essa não foi a primeira experiência traumática do britânico em Teahupoo. Em abril de 2024, durante outro swell gigantesco, Tom sofreu um acidente semelhante: caiu de cabeça direto na bancada de coral, perfurou o pulmão, quebrou ossos e ainda conseguiu sair remando até a areia antes de ser levado de helicóptero para o hospital.

"Essa foi a situação mais pesada da minha vida, de longe. Nunca estive tão perto de morrer como naquela vez", disse, à época, sobre o acidente.