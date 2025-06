Surfe: Irmã de Medina cai na estreia; 6 brasileiros avançam no Challenger

O Brasil segue forte na disputa pela primeira etapa do Challenger Series 2025, a divisão de acesso ao Circuito Mundial de Surfe. Com altas ondas em Newcastle, na Austrália, os surfistas brasileiros brilharam na sexta-feira (7), especialmente no masculino, enquanto no feminino a equipe sofreu uma baixa importante.

Sophia cai por pouco

Sophia Medina, irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, deu adeus logo na estreia. Em uma bateria equilibrada, ela somou 9.06 pontos e acabou superada pela alemã Noah Klapp, que fez 9.33. A diferença de menos de três décimos foi suficiente para tirar a brasileira da etapa.

Quem manteve o país vivo no feminino foi Laura Raupp. Atual campeã sul-americana, a surfista de Floripa avançou em segundo lugar na sua bateria, com 11.00 pontos, atrás apenas da experiente australiana Sally Fitzgibbons.

Peterson dá show

No masculino, os brasileiros seguem dominando. Cinco nomes do país garantiram vaga nas oitavas de final: Peterson Crisanto, Mateus Herdy, Michael Rodrigues, Lucas Silveira e Samuel Pupo.

O grande destaque ficou por conta de Peterson Crisanto, que simplesmente atropelou na última bateria do dia. Com um tubo profundo e manobras potentes, ele arrancou a maior somatória do evento até agora: 17.44 pontos, superando o campeão olímpico Kauli Vaast, que também avançou.

Outro nome de peso na sexta foi Mateus Herdy, que brilhou em sua bateria com tubos, rasgadas e aéreos.

Que dia incrível! Passei a manhã toda ali na praia pegando tubo, depois tive uma bateria com meu melhor amigo (Samuel Pupo) e nós dois passamos, agora meu outro melhor amigo está numa bateria e vencendo (Peterson Crisanto), as ondas estão perfeitas. Acho que esse pode ser o melhor dia da minha vida, foi perfeito Mateus Herdy

Ficaram pelo caminho

Apesar do bom número de classificados, o Brasil também teve baixas significativas. Foram eliminados nos rounds anteriores: José Francisco "Fininho", Rafael Teixeira, Wesley Leite, Igor Moraes, Deivid Silva, Ian Gouveia, Edgard Groggia e Lucas Vicente.