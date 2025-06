Sub-20 do Palmeiras é derrotado pelo Bragantino e perde invencibilidade no Paulista

O time sub-20 do Palmeiras perdeu por 2 a 0 do Red Bull Bragantino, na tarde desta sexta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20. Luis Gustavo e Iago Reis anotaram os gols do Massa Bruta no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O Palmeiras entrou em campo com um time reserva, até mesmo sem o técnico Lucas Andrade. O grupo principal do sub-20 está na Holanda para a disputa do ICGT Tournament, que será realizado entre sábado e domingo deste fim de semana. Quem comandou o time foi o auxiliar Gilmey Aymberê.

Com o resultado, o Palmeiras sofreu sua primeira rodada no torneio e perdeu os 100% de aproveitamento. A equipe alviverde segue com 15 pontos, na segunda colocação do Grupo 2. O Verdão ainda tem um jogo a menos em relação aos adversários. O Bragantino, com 16, subiu à liderança.

O próximo compromisso do Verdão pelo Paulista sub-20 é contra a Portuguesa, no dia 15, às 10 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O Massa Bruta enfrenta o União São João, no dia 21, às 15h, no Estádio Dr. Hermínio Ometto.

Antes disso, Palmeiras e Red Bull Bragantino voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 15h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Nabi Abi Chedid.

Os gols

As Crias da Academia tiveram Gabriel Azevedo expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. O camisa 8 palmeirense cometeu falta dura em na entrada da área e foi expulso. Nos acréscimos da primeira etapa, o Massa Bruta abriu o placar. Yuri Leles deu boa bola no ataque, a defesa palmeirense afastou parcialmente, Luis Gustavo recebeu o cruzamento de Filipinho e finalizou de dentro da área para estufar a rede.

Aos 47 minutos do segundo tempo, os donos da casa ampliaram o placar para dar números finais ao jogo. Chrystian avançou pela direita, invadiu a área e cruzou, Jhuan Nunes carimbou no travessão e a bola voltou para Iago Reis, que cabeceou para o gol.