Sport mantém amarelo ao lançar novo uniforme alternativo; veja detalhes

O Sport lançou hoje o seu uniforme alternativo para a temporada. O traje, produzido pela Umbro, mantém a iniciativa do ano passado ao ter o amarelo como cor predominante.

A nova camisa ganhou detalhes em preto tanto nas mangas quanto nas laterais do corpo. Outros detalhes estão na gola em V e nos grafismos localizados na parte frontal.

O escudo do Sport aparece não só no peito, mas também no interior do uniforme — desta vez, com estampas em preto e branco.

O clube e a fornecedora mantiveram o amarelo na base diante da resposta da torcida: o desempenho comercial da camisa superou os resultados de outros trajes lançados anteriormente.

A novidade estará disponível aos fãs a partir de amanhã. A compra pode ser feita tanto nas lojas oficiais do clube quanto no e-commerce da Umbro.

As vendas [da camisa alternativa da última temporada] foram muito positivas, superando em 40% a média dos dois últimos modelos, que foram os brancos. Por isso, decidimos renovar o amarelo para mais uma versão Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport