Sinner sufoca Djokovic e vai à final de Roland Garros pela primeira vez

Para tudo que Novak Djokovic, Jannik Sinner tinha uma resposta à altura. Mesmo nos momentos em que o veterano elevava seu nível, o atual número 1 do mundo encontrava um tênis ainda superior. Foi assim, com uma atuação dominante do fundo de quadra e que deixou Djokovic sem alternativas, que o italiano fez 6/4, 7/5 e 7/6(3) para alcançar a final de Roland Garros pela primeira vez na carreira.

Sinner agora tem 20 vitórias seguidas em torneios do grand slam. Depois de sua eliminação nas quartas de final de Wimbledon, no ano passado, o italiano foi campeão do US Open, em setembro de 2024, e do Australian Open, em janeiro deste ano. Ele também venceu os últimos 29 sets que disputou em slams. Sua última parcial perdida aconteceu em Melbourne, nas oitavas de final, diante do dinamarquês Holger Rune.

Final anos 2000

Em sua terceira final de slam seguida, Sinner (23 anos, nascido em 2001) vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (22 anos, nascido em 2003), atual número 2 do mundo. Será o 12º jogo entre eles, mas o primeiro em uma decisão de torneio deste nível. Os dois decidiram o Masters 1000 de Roma, recentemente, e o espanhol levou a melhor. Ele lidera no histórico contra Sinner, com sete vitórias em 11 jogos. Alcaraz venceu os quatro últimos confrontos.

Será a primeira final de slam entre dois homens nascidos nos anos 2000, o que, curiosamente, iguala o número de finais entre tenistas nascidos nos anos 1990 (apenas a final do US Open de 2020, entre Alexander Zverev e Dominic Thiem). Também será a primeira final masculina de Roland Garros entre dois tenistas com até 23 anos desde 1994, quando Sergi Bruguera (23) enfrentou Alberto Berasategui (20).

Feitos históricos negados

Djokovic tentava tornar-se de forma isolada o maior campeão de slams em simples na história do tênis. Hoje, ele divide a marca de 24 conquistas com a australiana Margaret Court. Aos 38 anos, Nole também podia se tornar o finalista mais velho da história de Roland Garros, mas este recorde seguirá com o americano Bill Tilden, que tinha 37 anos quando alcançou a decisão em 1930.

O resultado desta sexta-feira também coloca Sinner com vantagem nos confrontos diretos com Djokovic. Agora são nove duelos com cinco triunfos do italiano. Os quatro últimos jogos terminaram com vitória do atual número 1 do mundo. Além de hoje, Sinner levou a melhor na semifinal da Copa Davis em 2023, na semi do Australian Open de 2024 e na final do Masters 1000 de Xangai de 2024.

Começo dominante no saque

O jogo começou com belas trocas do fundo de quadra, com ambos tentando manter a agressividade. Djokovic tentava variar o jogo usando curtinhas, mas nem sempre tinha sucesso. Foi assim, no quinto game, graças a uma curtinha ruim e um erro não forçado do sérvio, que Sinner teve seu primeiro break point. O italiano encaixou uma ótima devolução, e a bola quicou de uma maneira diferente da que Djokovic esperava. O sérvio "furou", errando a bola, e perdeu o serviço. Sinner não vinha sacando bem (menos de 50% de aproveitamento no primeiro saque), mas não dava chances ao sérvio. E foi assim, cedendo apenas três pontos com seu serviço, que o italiano manteve a vantagem até fazer 6/4.

Sinner freia reação de Djokovic

Djokovic fez um ótimo começo de segundo set, impedindo Sinner de abrir vantagem, mas qualquer momento ruim era perigoso. Após três erros não forçados, o sérvio cedeu um break point no quinto game e precisou de uma excelente direita para se salvar. Dois games depois, Sinner conquistou outra chance após uma esquerda vencedora e uma curtinha inalcançável. Djokovic tentou se salvar devolvendo uma curtinha, mas Sinner chegou na bola e ganhou o ponto pouco depois.

O número 1 abriu 5/3 pouco depois, mas finalmente cedeu break points quando sacava para o set. Sinner salvou o primeiro vencendo um belíssimo rali de 15 bolas, mas foi quebrado quando mandou uma direita na rede. Nole disparou dois winners espetaculares para começar bem o 11º game, mas também cometeu um par de erros, e Sinner não perdoou. Conquistou dois break points e, no segundo deles, foi agressivo com uma direita na paralela e matou o ponto subindo à rede. Na sequência, não bobeou e fez 7/5, abrindo 2 sets a 0.

Set points para Djokovic

Djokovic pediu a entrada do fisioterapeuta e recebeu tratamento na perna esquerda antes do começo do terceiro set. Nole parecia bem fisicamente quando a partida recomeçou, e o veterano teve até um break point no quarto game, mas não conseguiu devolver um potente saque de Sinner. O oposto aconteceu no game seguinte, quando foi o sérvio que precisou de um belo serviço para evitar uma quebra.

O veterano viu uma luz no fim do túnel quando Sinner abriu o décimo game (4/5) com dois erros não forçados. Nole conquistou dois break point ao ganhar um belo rali, mas o número 1 se salvou de ambos com uma direita vencedora e um saque indefensável. Djokovic teve um terceiro break point após uma esquerda ruim de Sinner, mas desperdiçou a chance quando arriscou uma direita na paralela e errou.

A decisão só veio no tie-break. Sinner abriu 3/0, contando com erros de Djokovic, que mandou uma esquerda longa e jogou um smash na rede. O sérvio confirmou seus dois saques na sequência, mas seguia atrás na virada de lado, com o número 1 vencendo por 4/2. O italiano fez 5/2 e, após uma direita longa do sérvio, chegou a quatro match points. Djokovic não conseguiu sair do buraco.